СК начал проверку после ДТП с пассажирским автобусом на Кубани

После столкновения пассажирского автобуса со студентами и грузовика недалеко от города Кропоткина в Краснодарском крае, следственное управление СКР по региону начало проверку. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалистам предстоит разобраться в причинах ДТП.

- На месте работают следователи и следователи-криминалисты регионального управления СКР, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия, в том числе точного количества пострадавших и соблюдения требований безопасности при перевозке пассажиров, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Краснодарскому краю.

После проверки будет вынесено процессуальное решение. По данным следствия, в результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали девять человек, четверо из них доставлены в больницы Кропоткина.

Как сообщалось ранее, автобус со студентами, которые ехали на форум "Таврида.АРТ" в Крым, утром 8 сентября столкнулся с грузовиком на трассе "Кавказ". Девять человек пострадали.