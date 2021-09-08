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08.09.2021 22:40
Рубрика: Власть

В Крыму открылся форум "Россия - страна возможностей"

Текст: Айсель Герейханова

В Крыму открылся форум "Россия - страна возможностей". Он впервые проходит в рамках фестиваля "Таврида-АРТ". Школьники, студенты и молодые деятели культуры и искусства со всей страны с 8 по 11 сентября будут обмениваться опытом и создавать совместные проекты. Также в форуме принимают участие победители проекта "Большая перемена", выпускники Высшей школы госуправления и участники волонтерского движения "Мы вместе".

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Путин оценил результаты работы платформы "Россия - страна возможностей"

Генеральный директор АНО "Россия страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что значительное количество участников проектов платформы будет наблюдать за форумом в режиме онлайн. "Я надеюсь, что следующий фестиваль мы сделаем еще более масштабным", - сказал он.

Начальник управления администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков назвал фантастической атмосферу арт-кластера "Таврида". "Еще три года назад это место было абсолютной пустыней. Когда сюда первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Владиленович Кириенко приехал в первый раз, здесь не было вообще ничего. Здесь летал ковыль. А сейчас мы видим, как все чудесным образом преобразилось, чтобы вы смогли использовать все возможности", - сказал он, обращаясь к участникам форума на церемонии открытия.

Новиков также сообщил, что "Мастерская управления "Сенеж" подготовила для участников форума отдельную программу. "Это солидный карьерный и профессиональный лифт. Проживите эти дни на "Тавриде" на 100%", - пожелал он.

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