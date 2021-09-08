Видео: В Анапе нелегального торговца прогнали с пляжа с помощью дрона

Спасатели из Анапы опубликовали видеозапись, сделанную в разгар курортного сезона, на которой показано, как дроны могут не только помогать тонущим, но и контролировать нелегальную торговлю.

На видео попал торговец чурчхелой и пивом, который идет по пляжу и через громкоговоритель предлагает свой товар отдыхающим. К "предпринимателю" подлетает дрон и сначала включает сирену, а затем предупреждает туристов об опасности покупок на пляже.

- При помощи БПЛА, ведется не только мониторинг акватории моря, но и контроль за незаконной реализацией продуктов питания и спиртных напитков в местах, не предназначенных для осуществления торговли, - говорится в подписи к видео в Instagram.

После приближения дрона, нелегальный торговец спешно покинул пляж.

Как ранее сообщала "РГ", с начала лета 2021 года на пляжах Анапы начали нести службу спасательные дроны. Аппарат может переносить спасательный круг и оперативно доставить его к тонущему человеку. Управляются они со спасательных вышек, снабженных системой мониторинга. В начале августа с помощью дрона уже был спасен человек.