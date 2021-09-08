Захарова: США и ЕС потворствуют диверсиям Украины в отношении Крыма

США и ЕС знают обо всех диверсиях Украины в отношении Крыма и своим молчанием потворствуют антироссийской деятельности Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она, в частности, напомнила о диверсии на участке газопровода, которая произошла 23 августа в районе населенного пункта Перевальное в Крыму. По сведениям ФСБ России, диверсию организовало главное управление разведки минобороны Украины.

"Диверсии, разрабатываемые и руководимые с территории Украины в отношении Крыма, стали не просто реальностью, а новой нормальностью политики Запада на украинском направлении: не замечать фактов, поддерживать киевский режим в любой антироссийской активности. Известны ли детали этих чудовищных происшествий западным столицам? Да. Известны. Вашингтон и Брюссель все знают и молчат, а тем самым как минимум потворствуют, если не соучаствуют", - написала Захарова в своем Telegram-канале.