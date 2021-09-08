На Урале смягчили арест фигурантам дела о взятках в Пенсионном фонде

Тракторозаводский суд Челябинска продлил домашний арест двум фигурантам уголовного дела об откатах в региональном управлении Пенсионного фонда РФ. Вместе с тем удовлетворены их ходатайства об ежедневных прогулках.

- Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена Александру Орехову и Рудольфу Зайцеву до 12 октября, - сообщила консультант суда Ирина Савинкова.

Им разрешены прогулки в течение двух часов в день - с 10 до 12 часов, а Зайцеву - еще и телефонные переговоры с матерью. Вопрос о продлении меры пресечения главе управления Пенсионного фонда Виктору Чернобровину рассмотрят до 22 сентября.

Как уже писала "РГ", сначала с поличным при получении трех миллионов рублей силовиками был задержан заместитель управляющего Пенсионным фондом по хозяйственной части Александр Орехов. Также в рамках расследования по подозрению в мздоимстве в размере одного миллиона рублей задержали начальника административно-хозяйственного отдела фонда Рудольфа Зайцева.

По всей видимости, оба чиновника дали показания на своего руководителя - якобы они действовали от имени и по поручению Чернобровина. После этого следствие ходатайствовало перед судом об их домашнем аресте, и эти ходатайства удовлетворены. Сам Виктор Чернобровин вины в получении взяток не признает. 22 июля суд принял решение о его содержании под стражей. Ему инкриминируют получение 26 миллионов рублей от представителя охранного предприятия за заключение договоров на охрану территориальных подразделений фонда.