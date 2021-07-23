Главу Пенсионного фонда Южного Урала арестовали по делу о взятках

Новости

"Проект медиа" включен в перечень нежелательных в РФ иностранных организаций 18:51
Медведев прокомментировал заявления о санкциях по "Северному потоку-2" 18:47
Лучшие спектакли Зальцбургского фестиваля покажут в кино 18:44
Минпромторг проведет эксперимент по маркировке электронных сигарет 18:42
Минюст включил в список СМИ-иноагентов The Insider и ряд российских журналистов 18:24
ЦБ изменил порядок определения ставки по механизмам поддержки кредитования МСП 18:06
Брянские медики уничтожили вакцину от COVID вместо использования 18:06
В Оренбуржье из-за степного пожара эвакуировали жителей деревни 18:05
Ростуризм: Mouzenidis Travel намерен выполнить обязательства перед туристами 18:03
Путин подписал указ о флагах ВМФ России 17:58
Избитого под Петербургом сына Стаса Пьехи выписали из больницы 17:57
РЖД подготовили схему отправки пассажиров отмененных поездов самолетами 17:51
Лавров: Запад не любит Россию за ее независимую политику 17:48
Адвокаты начали проводить бесплатные консультации в соцсетях 17:47
Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Украины 17:19
Первые грузы из Азии в Европу по Севморпути пойдут в 2025 году 17:18
Эпидемиолог оценил риск распространения "гамма"-штамма в России 17:17
Twitter интегрирует биткоин в свои сервисы 17:17
Мясников сравнил эффективность "Спутника V" с западными вакцинами 17:08
В Петербурге бездомным начнут делать прививки от коронавируса 17:03
Мишустин поручил своим замам проконтролировать ситуацию с ЧП на Транссибе 16:55
Набиуллина ожидает снижения цен на "борщевой набор" 16:54
Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Олимпиады 16:51
Захарова: Судьбу Боснии и Герцеговины должны определять ее народы 16:45
Юрий Лоза подал иск к "Первому каналу" о защите песни "Плот" 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
23.07.2021 17:40
Рубрика: Происшествия

Главу Пенсионного фонда Южного Урала арестовали по делу о взятках

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Глава отделения Пенсионного фонда по Челябинской области Виктор Чернобровин арестован по делу о взятках на сумму свыше 26 миллионов рублей. Суд удовлетворил ходатайство следствия о его содержании под стражей до 22 сентября, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- Обвиняемый арестован на время следствия, пока на два месяца, - пояснил "РГ" представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Защита ходатайствовала о залоге или домашнем аресте, однако суд принял доводы следствия о том, что высокопоставленный чиновник может оказать давление на свидетелей по уголовному делу.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
Бастрыкин назвал взысканную за 10 лет сумму с коррупционеров

Как уже сообщала "РГ", главе Пенсионного фонда предъявлено обвинение по тяжкой коррупционной статье о взятках в особо крупном размере. Ему инкриминируют получение 26 миллионов рублей от представителя охранного предприятия за заключение договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Ранее с поличным при получении трех миллионов рублей силовиками был задержан заместитель управляющего Пенсионным фондом по хозяйственной части. Также в рамках расследования по подозрению в мздоимстве в размере одного миллиона рублей задержали начальника административно-хозяйственного отдела фонда.

По всей видимости, оба чиновника дали показания на своего руководителя - якобы они действовали от имени и по поручению Чернобровина. После этого следствие ходатайствовало перед судом об их домашнем аресте, и эти ходатайства удовлетворены.

Сам Виктор Чернобровин вины в получении взяток не признает и заявляет, что никак не мог повлиять на процедуру заключения контрактов с охранным предприятием. Однако убедить в этом следствие будет непросто.

Арестованному грозит наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом и лишением права занимать определенные должности еще на 15 лет. Расследование коррупционного дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Путин подписал указ о флагах ВМФ России
ЕСПЧ зарегистрировал жалобу России против Украины
Собянин: Москва прошла пик коронавируса
Песков: Объем транзита газа через Украину будет зависеть от спроса в Европе
Мурашко: Студентам рекомендовано привиться от COVID до начала учебного года
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров