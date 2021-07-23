Главу Пенсионного фонда Южного Урала арестовали по делу о взятках

- Обвиняемый арестован на время следствия, пока на два месяца, - пояснил "РГ" представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Защита ходатайствовала о залоге или домашнем аресте, однако суд принял доводы следствия о том, что высокопоставленный чиновник может оказать давление на свидетелей по уголовному делу.
Как уже сообщала "РГ", главе Пенсионного фонда предъявлено обвинение по тяжкой коррупционной статье о взятках в особо крупном размере. Ему инкриминируют получение 26 миллионов рублей от представителя охранного предприятия за заключение договоров на охрану территориальных подразделений фонда.
Ранее с поличным при получении трех миллионов рублей силовиками был задержан заместитель управляющего Пенсионным фондом по хозяйственной части. Также в рамках расследования по подозрению в мздоимстве в размере одного миллиона рублей задержали начальника административно-хозяйственного отдела фонда.
По всей видимости, оба чиновника дали показания на своего руководителя - якобы они действовали от имени и по поручению Чернобровина. После этого следствие ходатайствовало перед судом об их домашнем аресте, и эти ходатайства удовлетворены.
Сам Виктор Чернобровин вины в получении взяток не признает и заявляет, что никак не мог повлиять на процедуру заключения контрактов с охранным предприятием. Однако убедить в этом следствие будет непросто.
Арестованному грозит наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом и лишением права занимать определенные должности еще на 15 лет. Расследование коррупционного дела продолжается.