Главу Пенсионного фонда Южного Урала арестовали по делу о взятках

Глава отделения Пенсионного фонда по Челябинской области Виктор Чернобровин арестован по делу о взятках на сумму свыше 26 миллионов рублей. Суд удовлетворил ходатайство следствия о его содержании под стражей до 22 сентября, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- Обвиняемый арестован на время следствия, пока на два месяца, - пояснил "РГ" представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Защита ходатайствовала о залоге или домашнем аресте, однако суд принял доводы следствия о том, что высокопоставленный чиновник может оказать давление на свидетелей по уголовному делу.

Как уже сообщала "РГ", главе Пенсионного фонда предъявлено обвинение по тяжкой коррупционной статье о взятках в особо крупном размере. Ему инкриминируют получение 26 миллионов рублей от представителя охранного предприятия за заключение договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Ранее с поличным при получении трех миллионов рублей силовиками был задержан заместитель управляющего Пенсионным фондом по хозяйственной части. Также в рамках расследования по подозрению в мздоимстве в размере одного миллиона рублей задержали начальника административно-хозяйственного отдела фонда.

По всей видимости, оба чиновника дали показания на своего руководителя - якобы они действовали от имени и по поручению Чернобровина. После этого следствие ходатайствовало перед судом об их домашнем аресте, и эти ходатайства удовлетворены.

Сам Виктор Чернобровин вины в получении взяток не признает и заявляет, что никак не мог повлиять на процедуру заключения контрактов с охранным предприятием. Однако убедить в этом следствие будет непросто.

Арестованному грозит наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом и лишением права занимать определенные должности еще на 15 лет. Расследование коррупционного дела продолжается.