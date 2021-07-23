Главу Пенсионного фонда Южного Урала обвинили во взятках на 26 млн

В Челябинской области следствие предъявило обвинение управляющему региональным отделением Пенсионного фонда РФ, задержанному вчера по подозрению в мздоимстве. Чиновнику инкриминируют регулярное получение взяток от частной охранной организации на общую сумму в 26 миллионов рублей, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

- Следствие располагает данными, что, обвиняемый получил взятку на сумму более 26 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за заключение договоров на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков.- Преступление выявлено сотрудниками полицейского главка региона, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Как уже сообщала "РГ", ранее в Челябинске был задержан заместитель управляющего Пенсионным фондом, курирующий всю хозяйственную деятельность регионального отделения. 12 июля его взяли с поличным при получении трех миллионов рублей от представителя частной охранной фирмы.

По всей видимости, заместитель сообщил, что действовал от имени и по поручению своего руководителя. А кроме того назвал полную сумму "откатов", полученных от охранной фирмы за последние годы.

В итоге главе Пенсионного фонда предъявлено обвинение по статье о взятках в особо крупном размере, предусматривающей наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом и лишением права занимать определенные должности еще на 15 лет. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СК.

Отметим, что задержанный бессменно руководит челябинским отделением Пенсионного фонда более 15 лет. Никаких скандалов с ним на этом посту ранее связано не было. На работу в госучреждение он перешел из Законодательного собрания области, где занимал должность заместителя председателя комитета по промышленной политике. Ранее же чиновник руководил одним из металлургических гигантов Челябинска.