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23.07.2021 12:52
Рубрика: Происшествия

Главу Пенсионного фонда Южного Урала обвинили во взятках на 26 млн

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области следствие предъявило обвинение управляющему региональным отделением Пенсионного фонда РФ, задержанному вчера по подозрению в мздоимстве. Чиновнику инкриминируют регулярное получение взяток от частной охранной организации на общую сумму в 26 миллионов рублей, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.

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- Следствие располагает данными, что, обвиняемый получил взятку на сумму более 26 миллионов рублей от представителя частной охранной организации за заключение договоров на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков.- Преступление выявлено сотрудниками полицейского главка региона, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Как уже сообщала "РГ", ранее в Челябинске был задержан заместитель управляющего Пенсионным фондом, курирующий всю хозяйственную деятельность регионального отделения. 12 июля его взяли с поличным при получении трех миллионов рублей от представителя частной охранной фирмы.

По всей видимости, заместитель сообщил, что действовал от имени и по поручению своего руководителя. А кроме того назвал полную сумму "откатов", полученных от охранной фирмы за последние годы.

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В итоге главе Пенсионного фонда предъявлено обвинение по статье о взятках в особо крупном размере, предусматривающей наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом и лишением права занимать определенные должности еще на 15 лет. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в СК.

Отметим, что задержанный бессменно руководит челябинским отделением Пенсионного фонда более 15 лет. Никаких скандалов с ним на этом посту ранее связано не было. На работу в госучреждение он перешел из Законодательного собрания области, где занимал должность заместителя председателя комитета по промышленной политике. Ранее же чиновник руководил одним из металлургических гигантов Челябинска.

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