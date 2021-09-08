В Екатеринбурге эвакуировали жильцов дома, где произошел взрыв газа

Жильцов девятиэтажки на улице Индустрии в екатеринбургском микрорайоне Уралмаш вывели на улицу после происшествия на первом этаже: здесь сегодня около полудня в квартире произошел взрыв. Предположительно, газа.

Прибывшие огнеборцы эвакуировали из дома 36 человек, передает пресс-служба МЧС Свердловской области.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 11:22 по местному времени. На место срочно прибыли пожарно-спасательные подразделения, к счастью, возгорания не было. Несущие конструкции в здании не задеты, но, как рассказали "РГ" читатели, ударной волной в подъезде выбило стекла с первого до последнего этажа.

Есть информация об одном пострадавшем, уточнили спасатели.

На месте продолжают работать 37 специалистов МЧС.