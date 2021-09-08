В Екатеринбурге пострадал жилец квартиры, где произошел взрыв газа

Жилец квартиры с первого этажа девятиэтажки на улице Индустрии в Екатеринбурге, где сегодня днем произошел взрыв газа, госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры, начавшей по факту происшествия проверку.

Напомним, около полудня в микрорайоне Уралмаш прозвучал взрыв, ударной волной вышибло окна в подъезде. Само здание осталось в целости. По предварительной информации, причиной ЧП был взрыв газовоздушной смеси.

На месте работают спасатели, зампрокурора Орджоникидзевского района Алексей Косарев. Надзорные органы проверят, как управляющая компания содержала домовое имущество, когда проводилась проверка газового оборудования.

По адресу выехала аварийная бригада "Екатеринбурггаза". Там отметили, что у управляющей компании, обслуживающей дом на Индустрии 57/2, с первого августа 2019 года заключен договор на обслуживание газовых коммуникацией с другим предприятием - с ООО "Газтехсервис".