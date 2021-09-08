Новости

В МИД РФ озабочены отсутствием прогресса в сотрудничестве МАГАТЭ и Ирана 11:09
В Москве появится беспилотное такси 11:00
Умерла певица Дина Эрмлер 10:58
В Екатеринбурге пострадал жилец квартиры, где произошел взрыв газа 10:57
Видео: Из пострадавшего от взрыва дома в Ногинске спасли кота 10:53
В МИД РФ сообщили о работе над обеспечением безопасности журналистов 10:50
Мишонова: Жизни пострадавших в Ногинске детей ничего не угрожает 10:39
В Японии подросток впервые умер от COVID-19 10:39
Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске 10:35
Эпицентр взрыва в Ногинске мог находиться в квартире многодетной семьи 10:31
Правительство выделило 2 млрд рублей на библиотеки и детские театры 10:28
В Екатеринбурге эвакуировали жильцов дома, где произошел взрыв газа 10:21
Всем пострадавшим при взрыве газа в Ногинске окажут необходимую помощь 10:21
Минздрав: Из-за взрыва в Ногинске двум детям потребовалась медпомощь 10:02
Один из пострадавших при взрыве в Ногинске находится в реанимации 10:01
Жителей дома в Ногинске, пострадавшего от взрыва газа, разместят в детском саду 09:48
МЧС: Под завалами в Ногинске могут находиться 2 человека 09:46
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера 09:40
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях 09:38
Мигранты устроили бунт в латвийском лагере 09:35
Погибших при взрыве газа в Ногинске нет 09:27
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси 09:20
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал в Ногинск 09:18
Движение транспорта в Ногинске ограничено из-за взрыва в доме 09:17
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до семи 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
В гостях в Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира: Три шедевра от Михаила Пиотровского
В гостях в Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира: Три шедевра от Михаила Пиотровского
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 10:57
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге пострадал жилец квартиры, где произошел взрыв газа

Текст: Татьяна Воробьева

Жилец квартиры с первого этажа девятиэтажки на улице Индустрии в Екатеринбурге, где сегодня днем произошел взрыв газа, госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры, начавшей по факту происшествия проверку.

В Екатеринбурге эвакуировали жильцов дома, где произошел взрыв газа

Напомним, около полудня в микрорайоне Уралмаш прозвучал взрыв, ударной волной вышибло окна в подъезде. Само здание осталось в целости. По предварительной информации, причиной ЧП был взрыв газовоздушной смеси.

На месте работают спасатели, зампрокурора Орджоникидзевского района Алексей Косарев. Надзорные органы проверят, как управляющая компания содержала домовое имущество, когда проводилась проверка газового оборудования.

По адресу выехала аварийная бригада "Екатеринбурггаза". Там отметили, что у управляющей компании, обслуживающей дом на Индустрии 57/2, с первого августа 2019 года заключен договор на обслуживание газовых коммуникацией с другим предприятием - с ООО "Газтехсервис".

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Взрывы газа в домах

Главное сегодня

Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета
Мошенники ввели в оборот понятие "единого лицевого счета"
Видео: Поезд снес с путей грузовик с лопастью ветрогенератора