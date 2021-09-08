Режиссер Александр Мельник все свои фильмы посвящал России

С Сашей Мельником мы работали на картине "Территория". Он был безудержен. Требовал от актеров игры при минус 30. Камеры укутывали матрасами, чтобы пленка не рвалась. Да, да, он снимал на пленку.

- Только пленка может передать все цвета нашей России, - говорил он.

Тут я с ним соглашусь. Величественные картины плато Путорана, молчаливые воды бухты Провидения. Снимали проход главного героя на фоне вод. А там выскочили из воды косатки.

- Стоп! - закричал Саша.

Потом я спросил, почему? Это же такой драйв!

- А на следующий дубль кто мне подгонит косаток?

Профессионал он был, Саша.

У него работали только профессионалы. Гримершу он выписал из Франции. Она клеила бороды и покойному Бельмондо и даже Пьеру Ришару. Все должно быть на высшем уровне. Так и было.

Артистов он разместил в частных квартирах. Заботился. И интернет провел. Это в бухте Провидения!

У него все получалось. И картины, и личная жизнь. Он мог перевернуть горы. Он мог ради хорошей картинки поднять целую дивизию

Мы ходили с ним по местному кладбищу. Там нет земли. Только камни. И мы поклонялись камням наших первопроходцев. Тем, кто открывал путь к новым завоеваниям Российской империи. Тем, кто заботился о будущем России.

Саша настоял, чтобы в кадре была настоящая автомашина "Победа". Ее привезли из Владивостока. Нужно было-то всего отснять проезд автомобиля по набережной. Машина проехала. И все. Дальше куда ее девать? Оставили как памятник фильму.

Конечно, когда местные жители узнали, что у них фильм снимается, то тут же потребовали встречу со съемочной группой. В местном ДК народу было как сельдей в бочке. На свет Саша вывел Константина Лавроненко, Григория Добрыгина, Егора Бероева и самого моего любимого Рамиса Ибрагимова. Он мне потом признался, что это была самая его удачная роль.

Саша был удачливым человеком. У него все получалось. И картины, и личная жизнь. Он мог перевернуть горы. Он мог ради хорошей картинки поднять целую дивизию. И устроить съемки с вертолета. Это неважно, сколько литров керосина уйдет. Главное снять. И потом показать.

Я был на премьере "Территории". Это масштабный фильм. Саша весь в нем. Да что там говорить. Это любовь и к России, и любовь к каждому человеку. Такое редко встречается.