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08.09.2021 21:54
Рубрика: Общество

Режиссер Александр Мельник все свои фильмы посвящал России

Текст: Юрий Снегирев
Российская газета - Столичный выпуск № 206(8557)
Александр Мельник был. Страшно осознать. Человек, который без ярких впечатлений жить не мог не одной минуты, отдавал себя творчеству, буквально кричал своими фильмами о России, ее потенциале и величии, погиб. Его пытался спасти человек особого мужества - Глава МЧС, генерал армии Евгений Зиничев. Он был главным спасателем. И погиб, спасая, не зная страха.

С Сашей Мельником мы работали на картине "Территория". Он был безудержен. Требовал от актеров игры при минус 30. Камеры укутывали матрасами, чтобы пленка не рвалась. Да, да, он снимал на пленку.

Фото: МЧС
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб героически, спасая жизнь человека

- Только пленка может передать все цвета нашей России, - говорил он.

Тут я с ним соглашусь. Величественные картины плато Путорана, молчаливые воды бухты Провидения. Снимали проход главного героя на фоне вод. А там выскочили из воды косатки.

- Стоп! - закричал Саша.

Потом я спросил, почему? Это же такой драйв!

- А на следующий дубль кто мне подгонит косаток?

Профессионал он был, Саша.

У него работали только профессионалы. Гримершу он выписал из Франции. Она клеила бороды и покойному Бельмондо и даже Пьеру Ришару. Все должно быть на высшем уровне. Так и было.

Артистов он разместил в частных квартирах. Заботился. И интернет провел. Это в бухте Провидения!

У него все получалось. И картины, и личная жизнь. Он мог перевернуть горы. Он мог ради хорошей картинки поднять целую дивизию

Мы ходили с ним по местному кладбищу. Там нет земли. Только камни. И мы поклонялись камням наших первопроходцев. Тем, кто открывал путь к новым завоеваниям Российской империи. Тем, кто заботился о будущем России.

Саша настоял, чтобы в кадре была настоящая автомашина "Победа". Ее привезли из Владивостока. Нужно было-то всего отснять проезд автомобиля по набережной. Машина проехала. И все. Дальше куда ее девать? Оставили как памятник фильму.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Конечно, когда местные жители узнали, что у них фильм снимается, то тут же потребовали встречу со съемочной группой. В местном ДК народу было как сельдей в бочке. На свет Саша вывел Константина Лавроненко, Григория Добрыгина, Егора Бероева и самого моего любимого Рамиса Ибрагимова. Он мне потом признался, что это была самая его удачная роль.

Саша был удачливым человеком. У него все получалось. И картины, и личная жизнь. Он мог перевернуть горы. Он мог ради хорошей картинки поднять целую дивизию. И устроить съемки с вертолета. Это неважно, сколько литров керосина уйдет. Главное снять. И потом показать.

Я был на премьере "Территории". Это масштабный фильм. Саша весь в нем. Да что там говорить. Это любовь и к России, и любовь к каждому человеку. Такое редко встречается.

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