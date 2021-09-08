Российские Су-30СМ прибыли в центр совместной подготовки в Беларуси

В создаваемый центр совместной подготовки и войск ПВО Союзных государств на аэродром Барановичи в Брестской области прибыли самолеты Су-30СМ Воздушно-космических сил России, сообщила 8 сентября в своем Telegram-канале пресс-служба Минобороны Беларуси.

Решение о создании таких центров, напоминают новостные порталы, приняли главы оборонных ведомств Сергей Шойгу и Виктор Хренин во время переговоров 5 марта в российской столице.

По данным ведомства, авиаторы будут нести совместное боевое дежурство по охране воздушных границ Союзного государства.

Следует добавить, что еще в конце август в белорусской столице сообщали о прибытии подразделения зенитных ракетных войск России в Гродно для формирования учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО.