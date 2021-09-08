Шойгу: Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель

"Выражаю соболезнования в связи с гибелью Евгения Николаевича Зиничева. Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни…", - заявил Сергей Шойгу, его слова приводит пресс-служба министерства обороны РФ.

По словам Шойгу, Зиничев был профессиональный, высокоответственный, очень преданный своему делу человек. "Нам будет очень не хватать его", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Евгения Николаевича всегда будут помнить, помнить таким, каким он остался в памяти. "Каким он был многие годы служения нашей стране, служения Отечеству", - сказал Шойгу.