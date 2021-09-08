Стала известна судьба классических КамАЗов

В рамках выставки "Комтранс-2021" гендиректор КамАЗа Сергей Когогин рассказал о судьбе семейства К3 и К4.

Грузовики с классической кабиной из-за ценового позиционирования используют в сельском хозяйстве и силовых структурах. К3 даже скоро получит рестайлинг. При этом такие КамАЗы пока есть спрос, останутся на конвейере.

"У нас всегда будет оставаться клиент, для которого выбор цены будет определяющим. Значит, мы эту технику будем выпускать и дальше. У нас есть проект рестайлинга. Мы в значительной степени модернизируем кабину. Постараемся сделать её более современной, насколько это возможно сделать с 50-летней кабиной. Прекратим выпуск тогда, когда поймём, что рынок в этом не нуждается. Наши амбиции направлены в премиум-сегмент, то есть К5", - заявил Когогин.

Камский автозавод намерен сосредоточиться на развитии тягачей поколения К5 премиального сегмента. Предприятие постоянно увеличивает объёмы производства данного семейства.

"Мы уверены, что кабина (К5 - прим. "РГ") у нас правильная. И у нас точно нет сомнений в выборе, который мы сделали", - добавил гендиректор компании.

Что касается промежуточного семейства К4, то такие грузовики завершат свою жизнь в 2023 году. Тогда К4 будет выпускаться малой партией в виде спецшасси и самосвалов.

"Начиная с 2024 года мы его (К4 - прим. "РГ") выпускать не собираемся. Нам не нужен каннибализм внутри одного семейства", - отметил Когогин.