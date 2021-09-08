Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
08.09.2021 21:09
Рубрика: Коммерческий транспорт

Стала известна судьба классических КамАЗов

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба КамАЗа. Фото: Пресс-служба КамАЗа.
Фото: Пресс-служба КамАЗа.

В рамках выставки "Комтранс-2021" гендиректор КамАЗа Сергей Когогин рассказал о судьбе семейства К3 и К4.

Фото: Пресс-служба главы республики Татарстан.
Стало известно, какой мотор получит конкурент "Газели" от КамАЗа

Грузовики с классической кабиной из-за ценового позиционирования используют в сельском хозяйстве и силовых структурах. К3 даже скоро получит рестайлинг. При этом такие КамАЗы пока есть спрос, останутся на конвейере.

"У нас всегда будет оставаться клиент, для которого выбор цены будет определяющим. Значит, мы эту технику будем выпускать и дальше. У нас есть проект рестайлинга. Мы в значительной степени модернизируем кабину. Постараемся сделать её более современной, насколько это возможно сделать с 50-летней кабиной. Прекратим выпуск тогда, когда поймём, что рынок в этом не нуждается. Наши амбиции направлены в премиум-сегмент, то есть К5", - заявил Когогин.

Камский автозавод намерен сосредоточиться на развитии тягачей поколения К5 премиального сегмента. Предприятие постоянно увеличивает объёмы производства данного семейства.

"Мы уверены, что кабина (К5 - прим. "РГ") у нас правильная. И у нас точно нет сомнений в выборе, который мы сделали", - добавил гендиректор компании.

Что касается промежуточного семейства К4, то такие грузовики завершат свою жизнь в 2023 году. Тогда К4 будет выпускаться малой партией в виде спецшасси и самосвалов.

"Начиная с 2024 года мы его (К4 - прим. "РГ") выпускать не собираемся. Нам не нужен каннибализм внутри одного семейства", - отметил Когогин.

#КамАЗ