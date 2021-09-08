Суд взыскал 126 млн долларов с Абызова и "Альфа-банка"

Гагаринский суд Москвы в среду удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора о взыскании с бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова 22 млн долларов в доход государства. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Гагаринского суда.

Там также уточнили, что в рамках этого гражданского дела были удовлетворены требования Генпрокуратуры о взыскании с "Альфа-Банка" в пользу государства 30 млн 829 тысяч долларов США и 5 млрд 642 млн 993 тысячи рублей.

В прошлом году Гагаринский суд уже удовлетворил рекордный антикоррупционный иск Генпрокуратуры к Абызову. Он касался обращения в доход государства 32,5 млрд рублей. Это то имущество, в отношении которого бывший министр не смог предоставить доказательств законного его приобретения.