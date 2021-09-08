Ярослав Сумишевский рассказал о белорусских корнях, Гафте и настоящей любви

Совсем скоро "народный артист интернета" Ярослав Сумишевский даст сольный концерт "Избранное" во Дворце Республики в Минске. Популярность к певцу пришла благодаря Сети, куда он выкладывал свои записи. Как певец и блогер с Сахалина стал знаменитым, выяснял корреспондент "СОЮЗа".

Ярослав Сумишевский: Моя аудитория в основном женская. Это люди, которые сделали выбор раз и навсегда. Фото из личного архива

Ярослав, у вас есть рецепт, как человеку из глубинки прославиться?

Ярослав Сумишевский: Рецепт простой: труд и немного таланта. Я родился на Сахалине в семье шахтера. Сахалин очень люблю, часто туда наведываюсь. Папа играл на баяне и был душой свадеб. Я тоже захотел стать баянистом, но когда окончил музыкальную школу, понял, что хочу играть на другом инструменте. Поступил в музучилище в Южно-Сахалинске, пошел работать. Обитал с семьей в общежитии, где за стенкой жил педагог.

Почему переехали в Москву?

Ярослав Сумишевский: Решил учиться дальше. Поступил в университет культуры, не на бюджет. Тем, кто не поступил на бюджетное отделение, общежитие не полагалось. Помог проректор, мне предложили работу уборщика, которому полагалась комната. До пятого курса я мыл полы. В 2007 году я познакомился с Наташей - своей будущей женой. Наташа пришла в мою жизнь, когда моя мама уже серьезно болела. После того как похоронил маму, мы сделали первый сольный концерт в белорусском Жодино. Это было в 2009 году. Сами развешивали афиши. И люди пришли, о таком я и не мечтал.

Почему первый концерт был в Беларуси?

Ярослав Сумишевский: У меня белорусские корни. На Гомельщине жила моя бабушка по маминой линии. Белорусы так тепло встречают, что я готов выступать здесь круглый год.

А как пришла идея с интернетом?

Ярослав Сумишевский: Мы придумали сделать в ресторане конкурс для одаренных исполнителей, и лучшие выступления выкладывать в интернет. Стали делать флешмобы. Сначала были тысячные просмотры, потом появился первый миллион. Через полтора года стали возможны первые гастроли. (Теперь график гастролей расписан на год вперед. - Прим. автора.)

Ныне покойный народный артист России Валентин Гафт посвятил вам стихотворение. О чем оно?

Ярослав Сумишевский: Там есть строка: "Он расчищает голосом дорогу, которая ведет нас к Богу".

Жена Героя России космонавта Алексея Овчинина попросила вас спеть в день рождения ее мужа.

Ярослав Сумишевский: Светлана сказала, что выступить надо в ЦУПе во время связи с космонавтом. Петь для человека, который на орбите уже полгода, было для меня очень ответственно и почетно.

Вы как-то настраиваетесь перед концертом?

Ярослав Сумишевский: Смотрю ролики про животных.

На сольном концерте на "Славянском базаре в Витебске-21", где мы с вами общались, кроме цветов, оваций чего только вам не дарили: игрушки, вязаные вещи, маринованные огурчики... Какие подарки запомнились?

Ярослав Сумишевский: В Воронеже подарили мешок картошки. А одна бабушка вручила мне самовар, которому 120 лет. Однажды женщина после концерта протянула своего малыша со словами: "Потрогай хотя бы моего ребенка!"

Вы знаете, кто ваш зритель?

Ярослав Сумишевский: В основном это женщины, люди, которые сделали выбор раз и навсегда.

А молодежь, которая слушает Моргенштерна, вас знает?

Ярослав Сумишевский: Моргенштерн пришел ненадолго.

У вас тесное содружество с белорусами.

Ярослав Сумишевский: Я не выбираю авторов. Белорусский композитор Леонид Ширин прислал мне песню, которая мне понравилась.

Как относитесь к фонограмме?

Ярослав Сумишевский: Под нее тяжело петь. Я пою живьем, так как люди платят за это.

Чьи песни слушаете в дороге?

Ярослав Сумишевский: В детстве слушал Фредди Меркьюри и Deep Purple. Все, что слушал папа.

Белорусы так тепло встречают, что я готов выступать перед ними круглый год

А с кем из российских певцов знакомы?

Ярослав Сумишевский: С Ваенгой. В "Орленке" познакомился с Олегом Газмановым.

Как пережили пандемию?

Ярослав Сумишевский: "Квартирник"-онлайн мы придумали в пандемию.

Теперь вас приглашают на телевизионные ток-шоу. Лера Кудрявцева зовет?

Ярослав Сумишевский: У меня искренняя аудитория.

Как вы это определяете?

Ярослав Сумишевский: Мне позвонила поклонница и сообщила, что у нее под мою песню родился ребенок.

Какой вы в жизни?

Ярослав Сумишевский: Честный и... скромный.

Что для вас значит семья?

Ярослав Сумишевский: Это главное в жизни. Сейчас я, к сожалению, один. Ребенок с тещей. Тяжело.

Зимой этого года вы ехали с Наташей на концерт и попали под Красноярском в аварию. Получили сотрясение мозга. Наташи не стало...

Ярослав Сумишевский: Выехали очень рано. Была метель. Я сидел рядом с водителем. Оглянулся назад - она мне улыбнулась... Я учусь жить без нее. Загрузил себя работой.

Что вы сказали сыну?

Ярослав Сумишевский: Мама улетела на небо и стала звездочкой.

Ваша аудитория - женская. Есть ли надежда?

Ярослав Сумишевский: Надежда всегда есть.