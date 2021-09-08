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08.09.2021 23:36
Рубрика: В мире

Талибы заняли посольство Норвегии в Кабуле

Посольство Норвегии в Кабуле заняли боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим.ред.), сообщили сотрудники диппредставительства.

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS
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"В настоящее время талибы вошли в посольство Норвегии в Кабуле​​​, - цитирует РИА Новости норвежского посла Сигвальда Хауге. - Говорят, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно".

Напомним, что за последний месяц талибы полностью взяли в свои руки власть в столице и почти по всей стране. Уже сформирован состав нового правительства, инаугурация которого назначена на значимый для всех американцев день - 11 сентября.

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