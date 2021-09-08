Талибы заняли посольство Норвегии в Кабуле

Посольство Норвегии в Кабуле заняли боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим.ред.), сообщили сотрудники диппредставительства.

"В настоящее время талибы вошли в посольство Норвегии в Кабуле​​​, - цитирует РИА Новости норвежского посла Сигвальда Хауге. - Говорят, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно".

Напомним, что за последний месяц талибы полностью взяли в свои руки власть в столице и почти по всей стране. Уже сформирован состав нового правительства, инаугурация которого назначена на значимый для всех американцев день - 11 сентября.