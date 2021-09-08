Турчак: Зиничев погиб как настоящий спасатель

Смерть Евгения Зиничева - огромная потеря для МЧС России и для страны, заявил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Сегодня трагически оборвалась жизнь главы МЧС России Евгения Зиничева. Всю свою жизнь он посвятил служению стране, обеспечению ее безопасности. В последние годы руководил ведомством, которое всегда первым приходит на помощь людям", - приводит его слова пресс-служба партии. Турчак выразил искренние соболезнования родным, близким и коллегам Зиничева.

"Евгений Зиничев погиб как настоящий спасатель - исполняя свой служебный долг, спасая жизнь другого человека", - подчеркнул он.

Глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга на учениях в Норильске. Как ранее сообщала "РГ", министр бросился спасать снимавшего фильм об учениях оператора, который поскользнулся и упал с обрыва. Зиничев бросился его спасать, но ударился головой о камень. Оба погибли. Евгению Зиничеву было 55 лет.