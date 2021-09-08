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Умерла певица Дина Эрмлер

Новости
    08.09.2021, 10:58
Текст:   Олег Усков
Слева направо: певица Дина Эрмлер, ее муж - дирижер ГАБТ СССР Марк Эрмлер, их дочь Мария, ее муж Михаил и их сын Дмитрий. Фото: Простяков/ РИА Новости Слева направо: певица Дина Эрмлер, ее муж - дирижер ГАБТ СССР Марк Эрмлер, их дочь Мария, ее муж Михаил и их сын Дмитрий. Фото: Простяков/ РИА Новости
Слева направо: певица Дина Эрмлер, ее муж - дирижер ГАБТ СССР Марк Эрмлер, их дочь Мария, ее муж Михаил и их сын Дмитрий. Фото: Простяков/ РИА Новости

3 сентября на 94-м году жизни скончалась Дина Эрмлер, певица и танцовщица, вдова прославленного Марка Эрмлера, ведущего дирижера Большого театра.

Как уточняет KP.RU, артистка умерла дома, в кругу семьи, "до последних дней сохраняя бодрость духа и активность". Силы покинули Дину Георгиевну лишь в самом конце, когда она перестала вставать с постели и скончалась во сне.

"Бабушка умерла тихо и спокойно, без болезней и страданий. Пришло ее время. Смерть наступила от естественных причин", - рассказал внук певицы.

С Марком Эрмлером Дина Георгиевна познакомилась еще в консерватории - она была старше его на пять лет. Артисты сразу влюбились друг в друга. При этом звездой сначала стала Дина, которая работала в театре в Свердловске, а только потом слава нашла Эрмлера.

Марк Эрмлер, сын режиссера, актера и сценариста Фридриха Эрмлера, лауреата четырех Сталинских премий, также активно работал в кино. Под его руководством оркестр кинематографии записал десятки саундтреков - "Золотой теленок" 1968-го, "Красная палатка", "Чайковский", "Чиполлино", "Сто дней после детства", "Отец Сергий".

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