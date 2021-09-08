В ФАС рассказали о проверках цен на стройматериалы и продукты

Федеральная антимонопольная служба продолжает проверять цены на социально значимые продукты и стройматериалы, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ежедневно проводится анализ торговых наценок на социально значимые продукты в сетях, проводятся совещания с представителями ретейлеров, а в случае необоснованного роста цен или признаков нарушения антимонопольного законодательства принимаются меры.

Так, недавно Рязанское УФАС возбудило дело в отношении АО "Тандер" (торговая сеть "Магнит") и ООО "Агроторг" (торговая сеть "Пятерочка"), которых подозревают в установлении монопольно высоких цен на некоторые овощи.

Также в ФАС поступает много заявлений по поводу роста стоимости стройматериалов, поэтому был расширен перечень проверяемых производителей и поставщиков. Проверки по некоторым рынкам были запущены во всех регионах в июле, теперь список подлежащих проверкам рынков расширен.

Как отметили в ведомстве, по мере проведения проверок наметилась тенденция к снижению цен на отдельных рынках стройматериалов, а также на социально значимые продукты.