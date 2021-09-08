В "Газпроме" ответили на сообщения о начале поставок газа по "СП - 2"

"Газпром" не комментирует сообщения о начале поставок газа по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом сообщили "РГ" в компании.

"Не комментируем", - сказал представитель пресс-службы компании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, "знакомые с планами компании", что начать поставки топлива по первому участку газопровода "Северный поток-2" в Германию планируется 1 октября.

При этом, сроки фактического поступления газа в европейскую газовую сеть по-прежнему будут зависеть от решения немецкого регулятора.

Ранее в "Газпроме" заявляли, что первые поставки газа могут начаться до конца 2021 года. Как уточняли в компании в августе, в этом году планируется поставить по газопроводу 5,6 млрд кубометров газа.

В рамках проекта "Северный поток-2" планируется строительство двух ниток газопровода от побережья России на Балтийском море до Германии. Труба также пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. В год газопровод будет пропускать 55 млрд кубометров газа.