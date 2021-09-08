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08.09.2021 17:16
Рубрика: Экономика

Bloomberg назвал дату начала поставок газа по "Северному потоку-2"

Текст: Василий Кошкин

Поставки газа по газопроводу "Северный поток-2" могут начаться с 1 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
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По данным источников Bloomberg, сроки начала поставок топлива в европейскую газотранспортную систему будут зависеть от решения немецкого регулятора.

Ранее компания Nord Stream 2 AG сообщила, что на месте строительства второй нитки "Северного потока-2" уложена последняя труба.

Ранее в "Газпроме" заявили, что в 2021 году по газопроводу "Северный поток-2" может быть поставлено 5,6 миллиарда кубометров газа. По мнению экспертов, исходя из названного объема, можно сделать вывод, что газопровод заработает в октябре или в начале ноября.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. Пропускная способность газопровода оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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