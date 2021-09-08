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08.09.2021 23:40
Рубрика: Экономика

В Минсельхозе рассказали, когда в России подешевеет мясо

Текст: Евгения Думанская
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Цены на мясо начнут снижаться после завершения летнего периода и сокращения спроса, сообщили в российском Минсельхозе.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
В Минпромторге заявили о стабильных ценах на продукты

В августе цены у производителей демонстрировали умеренную динамику относительно розничных. Так, куры подорожали за килограмм на 1%, парная говядина - на 0,8%, свинина - на 0,7%, а баранина подешевела на 0,8%. Как отметили в ведомстве, незначительный рост отпускных цен связан с сезонным фактором - периодом пикников.

Сейчас наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, что в ближайшее время скажется на рознице, снизятся цены и на мясо птицы. Тенденция будет поддержана увеличением объемов производства - так, в августе удалось нарастить выпуск мяса птицы почти до прошлогодних объемов после снижения из-за вспышки птичьего гриппа.

Также в Минсельхозе рассказали, что продолжается снижение цен производителей на плодоовощную продукцию. Например, в августе помидоры подешевели на 20,8%, свекла - на 14,5%, яблоки - на 4,2%.

"По итогам 2021 года ожидается рост производства как грунтовых, так и тепличных овощей, что поможет обеспечить стабильный уровень цен на данную продукцию", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По данным Росстата, в августе мясо стало самым подорожавшим продуктом - цены в среднем выросли на 1,45%.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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