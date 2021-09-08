В Минске проходит фестиваль "Дни военно-исторического кино"

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны в рамках III Международного кинофестиваля "Дни военно-исторического кино" прошла тематическая программа "Судьбы, отраженные в кадре".

В конференц-зале музея минчане и гости столицы по входному билету в музейный комплекс смогли посмотреть лучшие образцы военно-патриотического кино всех времен. За прошедшие годы фестиваль стал образцом сотрудничества государства, общественных организаций и бизнеса. Он проводится на площадках музеев - участников международного проекта "Территория Победы" для патриотического воспитания молодежи.

Программа началась с показа фильма Константина Фама "Свидетели". Также зрители увидели нашумевший российский блокбастер режиссера Андрея Богатырева "Красный призрак" с участием народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина, работу из Казахстана "60 дней войны", захватывающий экшен от генерального директора киностудии "Мосфильм" Карена Шахназарова "Белый тигр", венгерскую драму режиссера Ласло Немеша "Сын Саула", удостоенную премии "Оскар".

Зрители увидели нашумевший российский блокбастер "Красный призрак" с участием народного артиста Беларуси Владимира Гостюхина

Завершила программу голливудская классика - драма "Нюрнбергский процесс" Стэнли Крамера, удостоенная в свое время двух премий "Оскар". Посол Израиля в Беларуси Алекс Гольдман-Шайман на церемонии открытия проекта поблагодарил директора музея Владимира Воропаева за планомерные мероприятия по увековечиванию памяти жертв Холокоста.

- Я очень рад, что у нас снова есть возможность собраться вместе для того, чтобы прикоснуться к судьбам людей военного времени, увидеть, в каких условиях ковалась Победа, - отметил Владимир Воропаев. - Это наш совместный проект с Музеем Победы в Москве.