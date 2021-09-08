В Роспотребнадзоре описали самый грозный симптом COVID-19

Когда у человека появляется отдышка на фоне других респираторных симптомов, нужно немедленно обращаться к врачу.

"Так как самый грозный симптом коронавирусной инфекции - появление на фоне респираторных симптомов одышки. ", - заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает РИА Новости.

Также, по ее словам, в этом году каких-то новых симптомов пока не появилось.

Ранее Наталья Пшеничная рассказала, что при COVID-19 на кашель жалуются 57 процентов людей, а 78 процентов отмечают повышение температуры.