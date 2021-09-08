В ВОЗ обеспокоены качеством медицинской помощи во всем мире

Медицинская помощь ненадлежащего уровня может стать одной из десяти лидирующих причин смерти людей, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, ВОЗ считает, что небезопасная медицинская помощь может войти в десятку основных причин смерти, однако для оценки нужна информационная система.

"В среднем, по оценкам, один из десяти пациентов подвергается неблагоприятным последствиям при получении стационарной помощи", - сказала она во время пресс-конференции в ТАСС.

Как отметила представитель ВОЗ, речь идет об ошибках в диагностике, назначении лекарств, стационарной и амбулаторной помощи. Размер издержек, связанных с причинением вреда пациентам врачами, составляет 1-2 триллиона долларов, а с неблагоприятными эффектами из-за нестандартизированной медпомощи сталкиваются 40% от людей, которым оказывается первичная медико-санитарная помощь, во всем мире.

Вуйнович добавила, что это "не вопрос ошибки человека или его знаний, это вопрос системы".

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России основной причиной смерти остаются сердечно-сосудистые заболевания.