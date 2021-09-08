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08.09.2021 19:43
Рубрика: Страхование

Верховный суд обязал водителей компенсировать казне лечение жертв ДТП

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 206 (8557)
Верховный суд РФ подтвердил право государства выставлять счет водителю за лечение жертв совершенной им аварии. Это значит: лихач заплатит еще и больнице, поставившей на ноги тех, на кого он наехал.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новый поворот судебной практики создала - на свою беду - жительница Пскова гражданка Г., которая однажды не вписалась в поворот на дороге. В аварии серьезно пострадала мама автолюбительницы, сидевшая на пассажирском сиденье. "Серьезно" на юридическом языке означает, что "был причинен тяжкий вред здоровью" пострадавшей.

Фото: Олег Укладов/РГ
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На женщину-водителя было заведено уголовное дело. Но, понятное дело, никто не жаждал крови нарушительницы. Суд прекратил уголовное дело за примирением сторон: мама простила дочку. Стоит ли этому удивляться?

Но теперь любой водитель-нарушитель не сможет легко отделаться, даже если потерпевшие не держат на него зла и не требуют никаких компенсаций. Прокуратура потребовала от гражданки Г. оплатить казне лечение матери в государственной больнице.

"На оплату лечения потерпевшей в ГБУЗ "Себежская районная больница" и ГБУЗ "Псковская городская больница" страховой медицинской организацией понесены расходы в размере 79 501,70 рубля", - сообщили прокуроры.

Ответчица надеялась, что счет будет закрыт полисом ОСАГО. Однако - и это должен запомнить каждый лихач - Верховный суд высказался однозначно: рассчитываться с больницей должен лично виновник аварии. Как сказано в определении ВС, закон об ОСАГО принят в иных целях: ради защиты прав самих потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу.

Верховный суд высказался однозначно: рассчитываться с больницей должен лично виновник аварии

"При этом потерпевшим в соответствии со статьей 1 данного закона является само лицо, жизни, здоровью или имуществу которого был причинен вред. Именно в указанных выше целях рассчитываются и устанавливаются экономически обоснованные страховые тарифы. Таким образом, положения закона об ОСАГО на спорные правоотношения по возмещению средств фонда обязательного медицинского страхования не распространяются", подчеркнул Верховный суд.

Фото: РИА Новости
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Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова обратила внимание, что еще несколько лет назад Верховный суд придерживался иной позиции. Но теперь правовые позиции изменились.

Кстати, сама практика предъявления подобных исков не такая уж новая. Часто счета из больниц выставляются осужденным за какие-то преступления, если приходилось лечить потерпевших. Например, недавно жительницу Вологодской области 43-летнюю Ирину К. суд заставил заплатить 47,8 тысячи рублей за лечение раненого ею из ревности мужа. Он имел неосторожность поцеловать на ее глазах другую, а она ударила его ножом в грудь. Муж выжил и простил любимую. А вот казна не простила. Эксперты уверены, что отныне обычным делом станут и "больничные" иски к водителям.