Видео: как не надо загружать самосвал экскаватором

Любой инженер по технике безопасности наверняка найдет добрый десяток нарушений в работе экскаваторщика и шофера самосвала на этом видео, снятом в Индии. Но даже не будучи специалистами в ТБ, любой из нас уже по первым секундам ролика заподозрит, что происходящее выглядит очень и очень угрожающе. И что всё обязательно закончится плохо.

Всё так и произошло. Один неосторожный взмах ковшом - и на машины высыпались 20-30 кубометров грунта. На что рассчитывал экскаваторщик, подрывая поверхность почти отвесного склона, непонятно.

Всезнающих интернет-экспертов это видео всерьез озадачило. Трудно было понять, зачем экскаваторщик решился так рисковать своей жизнью. Видимо, решил сэкономить время загрузки самосвала. А вот шофера грузовика, кстати, в кабине не видно. Похоже, он предусмотрительно вышел из машины и с безопасного расстояния снимал видео.

"Успокойте меня, скажите, что это не происходит на самом деле, - обратился один из пользователей Сети к остальным. - Скажите мне, что это просто игрушечные машинки, снятые в замедленной съемке".