Вопрос читателям: Кто вас учил истории?

Галина Пашкевич, воспитатель, д. Мыслово, Слонимский район:
- Мой учитель истории - участник Великой Отечественной войны Константин Антонович Войтехович. Он преподавал в школе деревни Озерница нашего района. Много рассказывал о нашем историческом прошлом, о боях и сражениях, в которых сам участвовал, говорил, какой ценой была завоевана победа.
Виталий Гилев, предприниматель, Пермь:
- Имя учительницы истории я, к сожалению, запамятовал. Но этот предмет мне очень нравился во многом благодаря именно преподавателю. Она так захватывающе подавала материал, что я начал читать книги по русской истории. Думаю, что только благодаря своей учительнице я прочел еще в школьные годы "Князя Серебряного", "Русь изначальную" и многие другие книги. Я даже поступил после школы на исторический факультет нашего университета, но в 90-е годы пришлось заняться производством, бизнесом. А историю люблю до сих пор.
Евгений Галдаев, директор школы № 112, Ростов-на-Дону:
- Гавриил Исакович Креков так вел уроки истории, что ученики слушали его, раскрыв рты. В восьмом классе я решил, что пойду по его стопам. После окончания вуза, в 24 года, стал одним из самых молодых директоров школ СССР. У меня уже 45 лет педагогического стажа, но до сих пор Гавриил Исакович Креков является для меня эталоном учителя.
Наталья Дремлюкова, учитель истории, Красноярск:
- В 80-е годы я училась в школе в Республике Тыва, в деревне Сосновка. До 7-го класса уроки истории вела Валентина Васильевна Иванова, учитель с большой буквы, замечательный педагог и человек. На ее уроках было очень интересно, и многие ее ученики полюбили историю, сами стали учителями. Но потом она ушла на пенсию и уехала, и уроки истории у нас вели учитель немецкого языка или пионервожатая.
Александр Золотых, учитель, Воронеж:
- У меня был замечательный педагог Иван Петрович Маслаков. На его уроках мы часто что-нибудь мастерили по теме. Если античность - акведук из камней и глины лепили. В истории Средних веков делали из досок мечи со щитами и учились фехтовать. Потом еще шалаш строили, в котором Ленин в Разливе жил. А на 23 Февраля сделали танк из фанеры и выступили с песней "Три танкиста".
Виталий Александрович, энергетик, Ивье:
- Долго не осознавал, что знания по истории мне необходимы. Впервые задумался над этим, когда умер мой дед, участник Великой Отечественной войны. Лишь тогда в душе появилось чувство, что, утрачивая память о предках, человек может потерять себя. Стал изучать историю самостоятельно и сделаю все, что от меня зависит, чтобы привить любовь к истории своим детям.
Вера Кобликова, пенсионерка, Минск:
- Истории меня учила сама жизнь: мне было два года, когда началась война. А первое знакомство с историей как с наукой произошло в школе. Учитель у нас был замечательный. Он преподносил нам сухие даты и факты так, что мы хотели узнавать о них еще больше. Многие одноклассники поступали затем на исторические факультеты в вузы.