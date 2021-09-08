Вопрос читателям: Кто вас учил истории?

Российское историческое общество бьет тревогу: из-за дефицита учителей наука о прошлом остается без будущего. Сегодня на исторических факультетах России учатся лишь около 17 тысяч студентов - 0,4 процента всего студенчества. При том что в таких крупных учебных центрах, как Брянский, Приамурский, Рязанский, Смоленский госуниверситеты, полностью прекращается прием абитуриентов-бюджетников, желающих заниматься историей. Если тенденция сохранится, то к 2050 году в России останется менее 130 тысяч человек с высшим историческим образованием. Мы расспросили наших читателей: кто вас учил истории?

Чем раньше произойдет встреча человека с историей страны, тем лучше. Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Галина Пашкевич, воспитатель, д. Мыслово, Слонимский район:

- Мой учитель истории - участник Великой Отечественной войны Константин Антонович Войтехович. Он преподавал в школе деревни Озерница нашего района. Много рассказывал о нашем историческом прошлом, о боях и сражениях, в которых сам участвовал, говорил, какой ценой была завоевана победа.

Виталий Гилев, предприниматель, Пермь:

- Имя учительницы истории я, к сожалению, запамятовал. Но этот предмет мне очень нравился во многом благодаря именно преподавателю. Она так захватывающе подавала материал, что я начал читать книги по русской истории. Думаю, что только благодаря своей учительнице я прочел еще в школьные годы "Князя Серебряного", "Русь изначальную" и многие другие книги. Я даже поступил после школы на исторический факультет нашего университета, но в 90-е годы пришлось заняться производством, бизнесом. А историю люблю до сих пор.

Евгений Галдаев, директор школы № 112, Ростов-на-Дону:

- Гавриил Исакович Креков так вел уроки истории, что ученики слушали его, раскрыв рты. В восьмом классе я решил, что пойду по его стопам. После окончания вуза, в 24 года, стал одним из самых молодых директоров школ СССР. У меня уже 45 лет педагогического стажа, но до сих пор Гавриил Исакович Креков является для меня эталоном учителя.

Наталья Дремлюкова, учитель истории, Красноярск:

- В 80-е годы я училась в школе в Республике Тыва, в деревне Сосновка. До 7-го класса уроки истории вела Валентина Васильевна Иванова, учитель с большой буквы, замечательный педагог и человек. На ее уроках было очень интересно, и многие ее ученики полюбили историю, сами стали учителями. Но потом она ушла на пенсию и уехала, и уроки истории у нас вели учитель немецкого языка или пионервожатая.

Александр Золотых, учитель, Воронеж:

- У меня был замечательный педагог Иван Петрович Маслаков. На его уроках мы часто что-нибудь мастерили по теме. Если античность - акведук из камней и глины лепили. В истории Средних веков делали из досок мечи со щитами и учились фехтовать. Потом еще шалаш строили, в котором Ленин в Разливе жил. А на 23 Февраля сделали танк из фанеры и выступили с песней "Три танкиста".

Виталий Александрович, энергетик, Ивье:

- Долго не осознавал, что знания по истории мне необходимы. Впервые задумался над этим, когда умер мой дед, участник Великой Отечественной войны. Лишь тогда в душе появилось чувство, что, утрачивая память о предках, человек может потерять себя. Стал изучать историю самостоятельно и сделаю все, что от меня зависит, чтобы привить любовь к истории своим детям.

Вера Кобликова, пенсионерка, Минск:

- Истории меня учила сама жизнь: мне было два года, когда началась война. А первое знакомство с историей как с наукой произошло в школе. Учитель у нас был замечательный. Он преподносил нам сухие даты и факты так, что мы хотели узнавать о них еще больше. Многие одноклассники поступали затем на исторические факультеты в вузы.