ВОЗ призвала россиян продолжать носить маски и соблюдать дистанцию

Вакцины не защищают от заражения коронавирусом, поэтому масочный режим необходимо сохранить, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Она напомнила, что вакцинация предупреждает развитие тяжелой формы, однако предотвратить инфекцию препараты не способны, и риск заразиться все равно остается.

"Из-за этого мы рекомендуем и дальше соблюдать масочный режим и дистанцию", - цитирует Вуйнович ТАСС.

Как отметила представитель ВОЗ, нередко коронавирус протекает бессимптомно. Она привела в пример случай в своем офисе, где все прошли вакцинацию, но один из сотрудников получил положительный тест перед перелетом, не испытывая при этом никаких симптомов.

Лекарств от коронавируса пока нет, но Вуйнович рассказала, что разработки ведутся, поскольку нельзя останавливаться только на вакцинах.

Ранее в Росздравнадзоре рассказали, что среди всех заболевших коронавирусом вакцинированные составляют 2%.