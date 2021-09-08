В Росздравнадзоре рассказали, сколько вакцинированных заболевают COVID-19

Среди заболевших коронавирусом в России те, кто прошел полный курс вакцинации, составляют не более 2%, рассказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Она отметила, что заболевших после вакцинации не скрывают, но учитываются только случаи после 42-го дня, поскольку к этому сроку иммунитет уже должен быть сформирован.

"Это тот период, когда уже сформирован иммунитет, когда, по идее, пациент уже заболевать не должен", - сказала Самойлова на пресс-конференции в ТАСС. Такие случаи составляют не более 2% от общего числа заболевших, добавила специалист. При этом среди тех, кому потребовалась госпитализация, 90% не ставили прививки.

Ранее в Минздраве рассказали, что у вакцинированных коронавирус протекает легче. Глава ведомства подчеркнул, что вакцинация является на сегодняшний день самым быстрым и прямым способом снижения количества заболевших и смертности.

В России можно бесплатно поставить прививку от коронавируса в любом регионе. Сейчас зарегистрированы пять препаратов.