Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19

Более 92% пациентов с коронавирусом, которые попадают в больницы, не прививались. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

По словам министра, у прошедших вакцинацию болезнь протекает легко, такие люди не попадают в реанимацию.

"Сегодня самый прямой и быстрый путь именно к обрыву распространения инфекционного процесса, чтобы снизить количество не только заболевших, но и получивших тяжелые осложнения, количество умерших, это, конечно же, только вакцинация", - добавил он.

Мурашко добавил, что в последнее время молодые люди и беременные женщины также стали входить в группу риска по коронавирусу. При этом ранее основную угрозу COVID-19 представляла для пожилых людей.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова). Все препараты прошли исследования, в ходе которых доказали свою эффективность и безопасность.