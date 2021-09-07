Мурашко: Молодежь и беременные стали попадать в группу риска по COVID-19

Молодые люди и беременные женщины стали попадать в группу риска по коронавирусу. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Если раньше мы говорили, что коронавирусная инфекция наиболее опасна для людей старшего возраста… То сегодня в связи с новым течением заболевания мы видим, что и молодежь попадает под большие риски, и беременные женщины", - цитирует слова министра РИА Новости.

По его словам, защитить от вируса может вакцинация - более 92% пациентов с коронавирусом, которые попадают в больницы, не сделали прививку. При этом, по данным Минздрава, после вакцинации болезнь протекает легко, такие люди не попадают в реанимацию.

Сейчас в России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" и "ЭпиВакКорона-Н" (Новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).