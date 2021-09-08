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08.09.2021 12:46
Рубрика: Легковые авто

Выброс мусора из машин будут фиксировать автоматическими камерами

Текст: Владимир Баршев
Штраф за выброс мусора из автомобилей повысят в 10 раз, фиксировать нарушение будут автоматические камеры. Но речь идет не о выброшенных из окна автомобилей окурках или фантиках от конфет, а об организации свалок в лесах, на обочинах и стоянках для отдыха. В Госдуму внесен соответствующий законопроект.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Авторами этого законопроекта выступили Московская городская Дума и Дума Московской области. Они предлагают в Кодексе об административных правонарушениях прописать, что не только за нарушения правил дорожного движения привлекать к ответственности будут собственника автомобиля, если нарушение выявлено камерами, работающими в автоматическом режиме, но и за выброшенный мусор вне отведенных для этого мест.

Фото: РИА Новости
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При этом сами штрафы - в разы увеличить. Сейчас физическому лицу за выброшенный в неположенном месте мусор можно выписать штраф в размере 1-2 тысяч рублей. И делать это должны инспекторы экологического или лесного надзора, буквально поймав нарушителя за руку. Но на всех инспекторов не напасешься. Тем не менее только на территории Московской области с января 2019 года по август 2020 года за незаконный сброс отходов назначено штрафов на сумму 12 395 000 рублей. Правда, взыскано на сумму 5 480 000 рублей. В то же время ущерб, причиненный окружающей среде, составил 256 437 195 рублей в 2019 году и 31 206 381 рубль в первом полугодии 2020 года.

В Москве за этот же период только на территории Троицкого и Новомосковского административных округов за незаконный сброс отходов назначено штрафов на общую сумму 725 000 рублей. В качестве обеспечительных мер изъято 30 единиц техники. Вместе с тем только за 2019 год на ликвидацию несанкционированных свалок, образованных на территории ТиНАО, было потрачено 345 151 962 рублей и вывезено 495 903 куб. м мусора.

Нынешний штраф в 1000 рублей никого не сдерживает. Например, вывоз контейнера с мусором стоит в столичном регионе 10 тысяч. Чтобы не платить за его утилизацию, некоторые коммерсанты сваливают его прямо в лесах, на обочинах дорог, на стоянках для отдыха. Именно на закрытие такого незаконного бизнеса, захламляющего природу и дороги, и направлен законопроект. При этом, проект предусматривает повышенную ответственность за повторное подобное нарушение для юрлиц и индивидуальных предпринимателей вплоть до конфискации транспортного средства - как орудия совершения преступления.

Предполагается, что камеры будут устанавливаться в местах наиболее вероятного сброса мусора. А полномочия по привлечению к ответственности помимо органов экологического надзора получат органы лесного надзора, а также МВД.

Фото: iStock
Депутаты Москвы и области просят повысить штрафы за выброс мусора из машин

Еще раз повторимся, что речь не идет о выброшенных из окна окурках и фантиках. Да, камеры можно настроить и на это, но будет масса ошибок. Окурок ничем не отличается от отлетевшей мухи, а фантик от осеннего листа или бабочки. Но и не на это направлен законопроект.

Что же касается дачников, оставляющих свой мусор в таких местах, то они как раз попадут под действие этого закона. Но тут ситуация двоякая: а что сделали власти, чтобы дачники не выбрасывали свои пакетики с мусором вдоль дорог? Где контейнеры для его сбора? Ни на одной площадке для отдыха, кроме как на платных участках трасс, помойки не найти.