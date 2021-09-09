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1 ноября WhatsApp отключится на старых смартфонах. Что делать?

Текст:   Антон Благовещенский
09.09.2021,  
16:05
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Меньше чем через два месяцаWhatsApp прекратит поддерживать мобильные устройства на базе Android 4.0.4 и iOS 9 или более старших версий.

Для работы мессенджера понадобится девайс под управлением iOS 10 или Android 4.1. Что же предлагают разработчики тем, кто владеет устаревшими смартфонами?

Во-первых, нужно знать, что веб-версия WhatsApp, доступная по адресу web.whatsapp.com, тоже не будет работать - она требует подключенного к той же беспроводной сети смартфона с запущенным на ним клиентом.

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Во-вторых, в WhatsApp предлагают единственный выход: сменить устройство на более новое. Если не хватает средств на актуальный Android или iOS-девайс, можно купить кнопочную звонилку: INOI 283K, Nokia 6300, Nokia 8110.

В-третьих, нужно как минимум сохранить в облако историю чатов. После 1 ноября сделать этого не получится. Нужно помнить, что при переходе с устройства одного типа на устройство другого типа перенести историю чатов не удастся (пока что этот трюк работает только между iOS и топовыми смартфонами Samsung).

WhatsApp
Фото: pixabay.com
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