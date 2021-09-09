АвтоВАЗ поддержит гонщиков-любителей на "Дакаре". Они выступят на старой Niva

АвтоВАЗ и марка Lada сообщили, что приняли решение о поддержке гоночной команды из Швейцарии, которые в качестве боевого болида для "Дакар-2022" выбрали классическую Lada Niva 1984 года выпуска.

Команду, состоящую из Марио Якобера и Сладана Мильича, переименовали из "Racing Lada" в "Niva Red Legend Team", а также разработали новую ливрею в стилистике 80-х годов прошлого века.

"Мы случайно узнали об этом проекте, так как он вызвал некоторый ажиотаж в российских СМИ. Но наш интерес основан не просто на факте участия автомобиля, а потому что за этим стоит очень приятная человеческая история. Мы поддерживаем их, потому что они разделяют наши ценности: соревновательный дух, тягу к приключениям и дружбу", - рассказал Фабьен Гульми, директор по бренду и маркетингу Lada.

Ранее "РГ" рассказывала, что на старт "Дакара" в январе следующего года на Lada Niva выйдет ещё одна команда, состоящая из гонщиков-любителей Сальвадора Фернандэ (пилот) и Эстера Пэйджеса (штурман). Они будут покорять маршрут на "Ниве" 1991 года.