Доля некачественного топлива за пять лет снизилась в три раза

Каждая десятая ввозимая в Россию подержанная машина побывала под водой или собрана из нескольких битых автомобилей, а 7% топлива, продаваемого на заправках, не соответствует ГОСТу. Об этом "РГ" рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Зачем ввели ГОСТ для ввозимых в Россию подержанных машин? Это борьба с праворульными "японками"?

Антон Шалаев: С 1 июля вступил в силу ГОСТ 33670-2015. Он распространяется на все автомобили, единично ввозимые в Россию. Неважно, с какой стороны у них руль и из какой страны они прибывают. Стандарт относится к единичным - то есть когда человек поехал за границу, купил машину и привез ее в Россию, - и ввозимым (на те, которые уже находятся в эксплуатации в нашей стране, эти требования не распространяются) автомобилям.

Главой государства поставлены цели по достижению безопасности движения, сокращению смертей на дорогах. И есть статистика, которую мы ведем с 2015 года, - каждая десятая подержанная машина, попадающая на рынок в качестве "единичного транспортного средства", - это "конструктор" или "утопленник". То есть или собранная из частей нескольких других автомобилей, или побывала под водой при стихийных бедствиях.

Такие транспортные средства опасны. Для их выявления и был создан этот ГОСТ. Его вступление в силу несколько раз откладывалось, не было достаточного количества лабораторий для проведения проверок. Сейчас их уже 20. Половина - во Владивостоке, там идет основной поток такого импорта. Есть в Калининграде, Москве, Петербурге, других городах.

Испытательные лаборатории подключились и активно работают в системе оформления свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства в электронном виде. Данные автоматически передаются в электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС), что позволяет оформлять необходимые документы не за 2-3 дня, как раньше, а в режиме "день в день". Цифровая система позволяет выпускать из лабораторий автомобили, полностью готовые к государственной регистрации.

Что это значит для человека, который купил или пригнал автомобиль, если его признают "утопленником" или "конструктором"?

Антон Шалаев: Он не сможет эксплуатировать ее на российских дорогах. Экспертиза, конечно же, не ставит "ярлыки" в части прошлого автомобилей. Предусмотренные стандартом процедуры включают в себя идентификацию транспортного средства, необходимые измерения габаритов, испытания тормозной системы, шумовых характеристик, освещения, проверку систем активной и пассивной безопасности и так далее. Несоответствие хотя бы по одному методу ведет к невозможности оформления свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства. Это может быть обидно для владельца, но такие машины действительно опасны, их нельзя выпускать на дороги. Лаборатории в нормальном режиме проводят испытания в среднем более 500 автомобилей в день. Пока рано говорить о снижении процента "утопленников" - люди еще не привыкли к новой системе проверок и продолжают привозить из-за границы машины с трудной судьбой и в опасном состоянии.

Что дают отзывные кампании автопроизводителей?

Антон Шалаев: С 2015 года под отзывные кампании попали почти 4 млн. И выяснилось, что среди владельцев машин старше 10 лет только четверть участвуют в "отзывах" - например, приезжают на официальный сервис. По более молодым автомобилям статистика лучше. Зачастую причина в том, что они об этих кампаниях просто не в курсе. С 1 июля 2021 года все автопроизводители имеют возможность подключиться к нашей системе. Информация о доле автомобилей, прошедших отзыв, будет доступна после полного перехода на цифровое взаимодействие со всеми производителями. Кроме того, готовим сервис оповещения владельцев автомобилей, попавших под отзывную кампанию, через портал госуслуг - тогда эта информация точно дойдет до каждого автомобилиста.

Каждая десятая подержанная машина, попадающая на рынок из-за границы, - "конструктор" или "утопленник"

Каково состояние отечественного автопарка и, в частности, автобусов для перевозки детей?

Антон Шалаев: За предыдущие два года провели серию испытаний автобусов, цифры получились, скажем так, неоднозначные. Вплоть до того, что у нескольких заграничных производителей отозвали разрешительные документы на эксплуатацию их техники. У нас подготовлены методики по тем видам испытаний, которые прежде не были систематизированы ни в России, ни где-либо в мире. Росстандарт инициировал изменения в международных стандартах. Ведется работа по согласованию необходимых изменений на площадке комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН. Пока сложно говорить о конкретных сроках утверждения изменений. Однако это значимый факт, когда в ООН занимаются отечественным предложением в области безопасности дорожного движения. В любом случае показательно, что в наших требованиях заинтересованы многие страны.

Каков шанс заправиться некачественным топливом на наших АЗС?

Антон Шалаев: Стремительно снижающийся, хотя пока еще вполне ощутимый. Контролировать заправки мы начали в 2015 году, тогда доля топлива с нарушенными физико-химическими свойствами превышала 20%. В прошлом году этот показатель сократился до 7,8%, а в первом полугодии этого года - до 7%. Наша цель - 0%, хотя и 2,5% в ближайшие два-три года будет достойным результатом. К тому же с 1 июля мы получили право использовать при проверках "тайного покупателя", а не приходить официально в заранее оговоренный день. Я не буду раскрывать методику, но она уже начинает показывать свою эффективность. Закупленное так топливо отправляют в лабораторию, а на месте инспектор может проверить с помощью экспресс-тестов содержание серы в бензине. Нам помогают общественные организации, зачастую мы реагируем именно на их сигналы. У нас чуть более 300 инспекторов на всю страну, и помощь неравнодушных граждан крайне полезна.