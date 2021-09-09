Facebook показала очки со встроенными камерами

Социальная сеть Facebook показала умные очки. Они выпущены совместно с брендом Ray-Ban и стоят 299 долларов, сообщает издание The Verge.

Устройство выглядит как обычные очки, но оснащено сразу несколькими любопытными функциями. Во-первых, девайс может вести фото- и видеосъемку с помощью двух встроенных 5-мегапиксельных камер. Продолжительность видео составляет не более 30 секунд, а всего на встроенную память очков поместится около 30 таких видеороликов или 500 фотографий. Также в очки встроен процессор линейки Qualcomm Snapdragon, но о каком именно чипе идет речь, пока неизвестно.

Очки позволяют воспроизводить музыку со смартфона через встроенные в дужки динамики, принимать телефонные звонки и взаимодействовать с приложением Facebook View. Девайс подключается к смартфонам на операционной системе iOS или Android с помощью Bluetooth.

Впрочем, аккумулятор устройства пока не радует автономностью - они работают около 6 часов и в среднем разряжаются на 20% всего за час использования. Для полной зарядки гаджету требуется всего один час. В комплект зарядки входит кабель USB Type C.

Очками смогут пользоваться люди как с хорошим, так и с плохим зрением - в последнем случае необходимо проконсультироваться с офтальмологом, чтобы знать, какие линзы выбирать при заказе. В зависимости от типа линз варьируется и цена: от 299 до 379 долларов.