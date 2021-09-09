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09.09.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Как новые тарифы Visa за оплату картами скажутся на ценах в супермаркетах

Текст: Михаил Загайнов, Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8558)
Visa объявила о намерении поднять размер межбанковских комиссий за прием банковских карт. Для супермаркетов комиссия вырастет с 1 до 1,3% от цены товаров. Магазины с большими объемами продаж лишатся льготных тарифов - после изменений средний тариф для них будет составлять 1,5-2,3%. Эксперты считают, что часть новых расходов ляжет на покупателей, но сильного роста цен ждать не стоит.

Речь идет об интерчейндже - части эквайринговой комиссии, общего тарифа за прием карт, который банк взимает с магазина. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система, но эта комиссия является доходом банка покупателя (эмитента), а перечисляет ее банк продавца (эквайер). В эквайринговой комиссии доля интерчейнджа составляет около 70%.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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В пресс-службе Visa уверяют, что пересмотр призван "привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями" и обеспечить "условия для развития электронных платежей". По данным Visa, в 2020 году объем бесконтактных платежей вырос почти в два раза - до 88,5%, бесконтактно оплачивают покупки 73% россиян.

Увеличение межбанковской комиссии приводит к росту выпуска карт, так как банк, выпустивший карту, получает более высокий доход. В свою очередь, банк, обслуживающий карту, при этом вынужден либо повышать комиссию для бизнеса, либо сокращать свою маржу. "Речь идет о стимулировании эмиссии карт премиального сегмента. Для их пользователей банки-эмитенты могут увеличить кешбэки и другие "плюшки", - считает председатель правления ассоциации "Финансовые инновации" Роман Прохоров.

Рисков повышения цен на товары и услуги, по мнению экспертов, нет. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов напомнил, что межбанковская комиссия составляет лишь часть эквайринговой ставки, которая взимается с магазина. "Сейчас цены в значительно большей степени находятся под давлением из-за внешних факторов: например, роста мировых цен на продовольствие", - отмечает он.

По охвату населения на карты "Мир" сейчас приходится 42%, это больше, чем Visa и Mastercard вместе

С ним согласен и аналитик финансовой группы "ФИНАМ" Алексей Коренев. "Для бизнеса эквайринг обходится в 1,3-3,5% от операции, в то время как инфляция издержек сейчас гораздо выше. Так что даже если некоторое повышение цен и произойдет, на общем фоне резко выросшей инфляции оно будет не слишком заметно", - уверен он.

Сами ретейлеры пока не могут оценить, как новые правила игры скажутся на бизнесе. В пресс-службе "Магнита" заявили, что не получали официальных уведомлений от Visa. В Х5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") и ООО "Лента" на запрос "РГ" не ответили.

Visa грозит банкам штрафами за наценки сверх комиссий на Wildberries

По мнению председателя правления, президента Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрея Карпова, у торговых сетей есть несколько вариантов работы. Один из них - пойти по пути Wildberries и снизить цены на товары при оплате с помощью российских платежных систем. "То есть покупатели окажутся перед выбором - по карте Sber Pay или "Мир" цена будет одной, а по Visa - немного больше. В России, где у большинства покупателей карты Сбербанка, а большое количество бюджетников и пенсионеров имеют карты "Мир", это не проблема", - отмечает эксперт. По охвату населения на карты "Мир" сейчас приходится 42%, что больше, чем обеспечивают Visa и Mastercard вместе взятые, уступая им, правда, по объему операций в денежном выражении, приводит цифры Коренев.

Второй путь - переход к наличной оплате. Впрочем, это маловероятно. "Устанавливать какие-то более жесткие условия работы с покупателем невыгодно. Если человек привык рассчитываться картой, а ему предлагают расплатиться наличкой, он просто уйдет в другой магазин", - считает Карпов.

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