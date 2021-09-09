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09.09.2021 08:02
Рубрика: Экономика

Visa в 2022 году поднимет комиссию за оплату картами в супермаркетах

Текст: Матвей Линник
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Visa пересмотрит размер межбанковских комиссий за прием банковских карт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информационный бюллетень платежной системы.

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Для супермаркетов комиссия вырастет с 1 до 1,3% от стоимости товаров. Магазины с большими объемами продаж лишатся льготных тарифов в несколько этапов.

Так, с 8 июля 2022 года льготы отменят для магазинов мебели, с 5 августа - для магазинов бытовой техники, с 30 сентября - для курьерских служб. В среднем после изменений тариф для этой категории будет составлять от 1,5% до 2,3%.

Кроме того, ряд премиальных карт Visa исключат из обычных программ начисления комиссий для ресторанов быстрого питания, турагентов и авиакомпаний.

С 1 февраля 2022 года к картам Visa Electron будут применяться тарифы карты Visa Classic. Также вырастет и размер сбора в фонд развития Visa - с 0,0055 до 0,01 процента от общего оборота.

Ранее онлайн-ретейлер Wildberries объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем - карт "Мир", системы быстрых платежей и сервиса SberPay, пояснив, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных платежных систем достигают 2 процентов. Visa и Mastercard раскритиковали решение ретейлера. Банки-эквайеры не нашли нарушений со стороны Wildberries в вопросе предоставления скидок при оплате с помощью российских платежных систем.

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