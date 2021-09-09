Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал русских и белорусов практически единым народом. Об этом он заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

"Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе - родные государства, близкие народы, практически единый народ, от одного корня и русские, и белорусы", - передает ТАСС слова Лукашенко.

Лукашенко также заявил, что Беларусь готова обсудить с Россией 28 союзных программ на последней стадии, если стороны примут эти документы, это будет прорыв.

Ранее президент России объяснил цель приезда в Москву главы Беларуси. По его словам, они должны подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время. Президентам предстоит проанализировать и оценить результаты кропотливой работы над ними. И если никаких замечаний у сторон не останется, 10 сентября на заседании Совмина Союзного государства правительства примут эти программы, а на заседании Высшего Госсовета президенты их утвердят.

Между тем

По данным МИД Беларуси, объем товарооборота за 2020 год составил 29,5 млрд долларов США. Экспорт Беларуси в Россию составил 13,1 млрд долларов. Россия продолжает оставаться основным торговым партнером Беларуси: на ее долю в прошлом году пришлось 47,9 процента стоимостного объема внешней торговли товарами, 45,2 процента - экспорта.