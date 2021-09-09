Макрон пришел проститься с Бельмондо

Франция простилась с кинолегендой Жан-Полем Бельмондо, который ушел из жизни в понедельник на 89 году жизни. Как передают французские СМИ, отдать последний долг мэтру пришел президент Пятой республики Эмманюэль Макрон.

Церемония прощания проходила в Почетном дворе Дома Инвалидов. В честь Бельмондо прозвучал французский гимн. Макрон назвал великого актёра, "героем, который прожил на экране тысячи жизней". "Он был влюблен во Францию, прошел через эпохи и разрушил все барьеры, - цитирует французского главу ТАСС. - Своим искусством он постоянно завоевывал все новых зрителей. Он бессмертный, потому что передал свое искусство новому поколению актеров".

От имени семьи Бельмондо с последним словом выступил один из его шести внуков, участвовавших в церемонии, 27-летний Виктор Бельмондо, который пошел по стопам деда и выбрал актёрскую профессию.

Кстати, знаменитый французский актёр Ален Делон не смог проводить друга и собрата "по цеху" в последний путь по состоянию здоровья. "Ушла часть моей жизни в кино, которую мы начали вместе шестьдесят лет назад", - с горечью передал он.