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06.09.2021 21:10
Рубрика: Культура

Неисправимый авантюрист и вечный бунтарь. Умер актер Жан-Поль Бельмондо

Текст: Валерий Кичин
На французском кинонебосклоне всегда много прекрасных актеров, но было считанное число звезд, олицетворявших галльский национальный характер и ставших символами Франции. Жерар Филип, Жан Габен, Ален Делон, ушедший 6 сентября Жан-Поль Бельмондо. У каждого - своя ниша.

Бельмондо вошел в сознание мира как неисправимый авантюрист. Напористый, неизменно улыбчивый, элегантно грубоватый, реагирующий на события мгновенно и точно. Актер-спортсмен. Вечный бунтарь. Один из символов французского кино. Одно из самых узнаваемых лиц французской "новой волны".

Судьба началась с развилки: пойти в спорт или на театральные подмостки? Победил театр: будущий кумир поступил в Национальную консерваторию драматического искусства.

Потом он пару лет снимался в ролях эпизодических и незаметных. Но его вулканическая энергия не могла не привести молодого актера к самому популярному герою Дюма-пэра - в версии "Трех мушкетеров" 1959 года его трудно узнать под гримом, а сама фигура отважного гасконца затушевана, уведена в тень более ярких персонажей. Почему так, трудно понять, - скорее всего, Бельмондо, которому из-за его характерной внешности и сломанного в потасовке носа сулили роли мерзавцев и преступников, не очень укладывался в стереотипное представление о красавце Д`Артаньяне. И первую настоящую славу принесла ему роль автомобильного вора Мишеля Пуаккара в фильме "На последнем дыхании" Жан-Люка Годара. Большой поклонник американского актера Хэмфри Богарта, Мишель подражает его героям в повадках и бесшабашности, он прожигает жизнь в бесшабашном романе со случайно встреченной американской подружкой (Джин Сиберг): застрелив преследующего их полицейского, они спасаются бегством на ворованных машинах. Эта крутая драма до сих пор остается в числе самых главных французских хитов и важнейших лент "новой волны", лицом которой немедленно признали молодого Бельмондо.

Сам тип актера переворачивал все представления о киногерое: резкость черт, далекие от гармонии пропорции лица, насмешливый взгляд. Привычная милота, которая должна сопутствовать кумирам толп, уходила бы в прошлое, если бы не рос рядом талант его товарища по профессии, его друга-конкурента Алена Делона. Они развивались в кино параллельно, представляя как бы два полюса современного мужского типа: один - красоту почти совершенного облика, другой - обаяние олицетворенной энергии, дерзости, темперамента взрывного, не признающего рутинных установлений и норм.

Фото: JOEL SAGET / AFP
Бельмондо: Я не боюсь смерти, потому что у меня была счастливая жизнь

Среди главных фильмов Бельмондо - "Чочара" Витторио де Сика, где он играл вместе с Софией Лорен, музыкальная драма "Женщина есть женщина" Годара, "Вор" Луи Маля. Он снимался почти у всех столпов "Новой волны" - Франсуа Трюффо, Алена Рене, Жана-Пьера Мельвиля, Клода Шаброля… Одной из его визитных карточек стал "Профессионал" Жоржа Лотнера - авантюрный боевик, где Бельмондо сыграл секретного агента Бомона, получившего задание лететь в страну Малагави и устранить неугодного французским властям президента. В последний момент родина предает своего отважного сына, тот попадает в тюрьму, совершает побег и мстит бывшим коллегам. Наворот событий, развивающихся с реактивной скоростью, сближает картину с "бондиадой", и Бельмондо окончательно оказался в плену этой маски не знающего страха авантюриста - именно такие персонажи первым делом приходят на ум при упоминании имени французской суперзвезды. Сыграл он и пародию на Бонда в "Великолепном" Филиппа Де Брока.Хотя в его арсенале было много принципиально иных приемов, в его палитре - более тонких, даже пастельных красок.

Взрывная смесь иронической повадки с дикой энергией сына человеческих джунглей сделала Бельмондо иконой поколений; долгое время его участие становилось залогом коммерческого успеха даже заурядных лент. Одна их самых успешных в этом смысле картин - "Человек из Рио", приключенческая комедия с элементами водевиля и бурлеска, где герой Бельмондо, приехав в отпуск к любимой, должен стремглав мчаться через страны в поисках похищенной невесты и заодно - бесценных индийских болванчиков. В 2001 году Бельмондо сразил инсульт, начались проблемы со здоровьем. Через семь лет он снялся в своей последней, очень трогательной роли в фильме "Человек и его собака" - ремейке знаменитого "Умберто Д." Витторио Де Сика. Он здесь сыграл пенсионера Шарля, который, оставшись без денег и жилья, решает свести счеты с такой жизнью; спасителем оказывается его последний верный товарищ - его умный пес. Эту картину режиссер Франсис Юстер затеял исключительно ради Бельмондо; сыграть вместе с легендой французского кино пришли его самые знаменитые коллеги: в крошечных эпизодах появляются суперзвезды Европы от Даниэля Ольбрыхского и Макса фон Сюдова до Жана Дюжардена и Чеки Карио. "Я был счастлив как никогда!" - признался Бельмондо журналу "Пари матч".

В 2016 году Венецианский фестиваль увенчал актера Золотым львом за выдающийся вклад в мировое киноискусство. Всего за 88 лет жизни Бельмондо сыграл 40 театральных ролей и снялся в 95 фильмах.

Макрон о смерти Бельмондо: Он был национальным достоянием
Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и театр с Валерием Кичиным РГ-Видео РГ-Фото

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