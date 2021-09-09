МЧС: Пришло более тысячи писем с соболезнованиями по поводу гибели Зиничева

Более тысячи официальных посланий и правительственных телеграмм поступило в МЧС России в связи с трагической гибелью Евгения Зиничева. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

"В своих сообщениях соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Николаевича выразили президент Российской Федерации Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели РФ, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств и многие другие", - сообщили в пресс-службе МЧС.

Кроме того, во всех уголках страны пожарные, спасатели и просто неравнодушные граждане несут цветы ко входам региональных главков МЧС России.

Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске. Он пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который оступился на скале. Главе МЧС было 55 лет. В четверг Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.