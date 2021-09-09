Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

Президент Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщили в пресс-службе Кремля.

Генерал получил это высокое звание "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга".

Напомним, Зиничев погиб вчера в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Министру было 55 лет.