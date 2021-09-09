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09.09.2021 09:33
Рубрика: Власть

Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин присвоил министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/ РИА Новости
Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой

Генерал получил это высокое звание "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга".

Напомним, Зиничев погиб вчера в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Министру было 55 лет.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб героически, спасая жизнь человека

Текст: Тимофей Борисов (Мурманск) , Дмитрий Лапин (Красноярск) , Иван Петров
В среду в Норильске трагически погиб главный спасатель страны - глава МЧС России Евгений Зиничев. "Министр погиб во время учений. Он сорвался со скалы…" - таким было первое сообщение пресс-службы МЧС, подтверждающее гибель высокопоставленного чиновника. В это не хотелось верить. В наш век наверняка многие подумали, что это какой-то фейк. Ведь министр находился на учениях, в окружении десятков, если не тысяч профессиональных спасателей-подчиненных. Что за неожиданная смерть?

Но чуть позднее стали поступать комментарии из норильских соцсетей с подробностями трагедии. "Около 16.30 поступило сообщение - в Норильскую больницу № 1 летит вертолет с двумя пострадавшими, требуется аппарат искусственной вентиляции легких, реанимобили и кровь второй группы для переливания", - одним из первых появилось такое сообщение. Позднее стало понятно, о каких именно пострадавших шла речь. Как выяснилось, во время съемки нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути, с обрыва упал известный режиссер и оператор Александр Мельник. Он сопровождал в поездке на "арктические" учения главу МЧС России. И так вышло, что сам министр - главный спасатель страны - сиганул в ледяную воду, увидев, что гибнет человек. По словам очевидцев, министр отреагировал быстрее всех, прошла буквально пара секунд, и он прыгнул в воду вслед за оператором. Но внизу в воде оказались крупные камни, о которые ударились и министр, и оператор. От полученных травм оба через некоторое время скончались.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Режиссер Александр Мельник все свои фильмы посвящал России

Евгению Зиничеву было 55 лет. У него остались жена, сын и трое внуков. Пост главы МЧС он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Предыдущая должность - замдиректора ФСБ. До этого Зиничев менее года занимал пост временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области. С июня 2015 года по июль 2016 года занимал пост начальника управления ФСБ по Калининградской области. До этого назначения работал заместителем руководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ России.

Длительный виток карьеры был также связан со спецслужбами - в период с 1987 по 2015 год он работал в органах государственной безопасности СССР, затем РФ. В 1984-1986 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР на Северном флоте.

Смерть настигла министра в ущелье Красные камни в 6 километрах к востоку от Талнаха, в горном массиве Хараелах. Это одно из самых живописных урочищ, с озером и водопадом, в окрестностях Норильска.

Глава МЧС России Евгений Зиничев действовал, как настоящий спасатель, и погиб героически, спасая жизнь человека.

Погибший вместе с министром режиссер Александр Мельник известен не только в киношных кругах, но и в православной среде. Он был заместителем руководителя Фонда Андрея Первозванного, который ежегодно доставляет в Россию Благодатный огонь из Иерусалима и проводит много гуманитарных и культурных акций.

"Мельник находился в месте проведения межведомственных учений, проводимых по линии МЧС России. Режиссер прибыл в Норильск для выбора места съемок своего нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути", - сообщили в пресс-службе МЧС.

По словам очевидцев, Евгений Зиничев отреагировал быстрее всех, прошла буквально пара секунд, и он прыгнул в ледяную воду вслед за упавшим оператором

Евгений Зиничев и Александр Мельник были знакомы друг с другом. Последние лет 15 режиссер снимал фильмы и был известен как сценарист, член гильдии кинорежиссеров России, тесно сотрудничавший с МЧС. Он снял пронзительные фильмы "Новая Земля" (2008 г.) и "Территория" (2015 г.). Большинство киноманов знали Мельника, как лауреата премии "Ника", члена Академии кинематографических искусств.

Напомним, в своей последней рабочей поездке глава МЧС Евгений Зиничев инспектировал ход масштабных опытно-исследовательских "арктических" учений, стартовавших в минувший вторник в 7 регионах Заполярья. Во вторник, 7 сентября, Евгений Зиничев лично контролировал ход ликвидации условных ЧС на трех учебных точках - в Дудинке и Норильске. Здесь была собрана основная группировка сил и средств, задействованная на учениях, - более 840 человек и свыше 150 единиц техники, включая 18 плавсредств и четыре воздушных судна.

В среду, по легенде учений, спасатели ликвидировали "возгорание" в Норильской межрайонной больнице № 1 в Оганере. Опыт был получен бесценный - "очаг пожара" располагался на 11-12-м этажах, а в больнице было более тысячи пациентов. Здесь впервые применили технологию "Цифровых двойников" - создали 3D-модель здания, на ней рассчитали, как будет развиваться пожар и каким маршрутом выводить из больницы пострадавших.

Спасение упавшего со скалы не входила в программу учений. Судьба сама написала этот жуткий сценарий. Но министр действовал как настоящий спасатель и погиб героически.

Фото: Александра Маликова
Евгений Попов: Предлагаю присвоить имя Зиничева институту в системе МЧС России

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким трагически погибшего главы МЧС. "Мы потеряли настоящего боевого офицера, товарища, близкого для всех нас человека огромной внутренней силы, отваги и мужества. Для меня это невосполнимая личная утрата", - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте Кремля.

Президент отметил, что с Зиничевым его связывали долгие годы совместной работы. "И всегда знал, что на Евгения Николаевича можно положиться в любой самой сложной ситуации - как на надежного, верного друга и профессионала высочайшего уровня", - отметил Путин.

Зиничев, подчеркнул глава государства, посвятил себя служению Отечеству, людям. "И, спасая человеческую жизнь, без колебаний пошел на риск, погиб, до конца исполняя свой долг. Мы сохраним в наших сердцах светлую память о Евгении Николаевиче Зиничеве", - отметил глава государства.

"Мы все глубоко потрясены трагической гибелью Евгения Николаевича. Он был настоящим российским офицером, считающим честную, преданную службу Родине и народу делом всей жизни. Профессионал высокого класса, компетентный и принципиальный руководитель, пользовался большим авторитетом", - говорится в соболезновании премьер-министра Михаила Мишустина.

Соболезнования родным, близким и коллегам в связи с гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева выразил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Погиб наш товарищ, наш коллега. Погиб как настоящий спасатель, каким он и был в жизни…" - заявил глава военного ведомства.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в трагическом инциденте на учениях Зиничев "действовал не как большой начальник, не как министр, а как настоящий спасатель". "Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС", - заявил Лавров.

"Гибель Евгения Зиничева является большой утратой для России. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству, на всех порученных участках служебной деятельности работал профессионально и с полной отдачей сил и энергии", - заявил директор ФСБ России Александр Бортников.

Падение со скалы не входило в план учений. Судьба сама написала жуткий сценарий. Министр действовал как настоящий спасатель и погиб героически

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Зиничев проявил себя как мужественный целеустремленный человек и истинный профессионал, сделавший многое для государства и общества за годы работы в органах государственной безопасности, на посту главы МЧС.

Фото: Тимофей Борисов/РГ
Володин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Зиничева

Генпрокурор Игорь Краснов отметил смелость Зиничева, его искреннюю преданность интересам государства. "Трагически ушел из жизни профессионал своего дела, смелый и искренне преданный интересам государства человек, верный служебному долгу, всей душой любивший свою страну", - сказал глава надзорного ведомства.

Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что ушел из жизни "выдающийся руководитель и государственный деятель, великолепный организатор и истинный патриот России, который внес значительный вклад в дело укрепления обороны и безопасности нашей страны".

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал Зиничева "настоящим другом, соратником, руководителем". "Человек, который самоотверженно служил своей стране и погиб, спасая жизнь. Большая утрата", - написал мэр в "Твиттере".

В среду вечером самолет МЧС России доставил в Москву тело погибшего министра. В 18.32 спецборт приземлился в аэропорту Внуково. О том, когда и где пройдет прощание с министром Евгением Зиничевым, представители МЧС пообещали сообщить дополнительно.

После того, как стало известно о трагедии, москвичи стали массово приносить цветы к зданию МЧС. Жители столицы разного возраста оставляли у здания букеты цветов - гвоздик и алых роз. В других регионах страны люди также несли цветы к зданиям региональных главков МЧС.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента Правительство МЧС Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев

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