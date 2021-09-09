Модуль "Наука" подключили к компьютерной сети МКС

Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров успешно подключили кабель Ethernet к многофункциональному лабораторному модулю модулю "Наука". "МЛМ подключен к локально-вычислительной сети станции", - сказал в ходе трансляции "Роскосмоса" инструктор по внекорабельной деятельности Игорь Тарасов.

Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров осуществляют 50-й плановый выход в открытый космос по российской программе. Выходной люк открылся в 17:55 по московскому времени.

Это второй выход, посвященный интеграции нового многоцелевого лабораторного модуля "Наука" в состав МКС. Причем предыдущий состоялся всего несколько дней назад - 3 сентября.Тогда космонавты отработали вне станции более 7,5 часа. Во время сегодняшнего выхода, который продлится примерно на час меньше, Олегу Новицкому и Петру Дуброву предстоит много чего сделать. Например, завершить подключение кабеля локальной сети Ethernet к многоцелевому модулю, а также закончить установку на новом российском модуле поручня для удобства передвижения. Запланирована установка на малом исследовательском модуле "Поиск" платформы с тремя контейнерами "Биориск-МСН"… Если останется время, то космонавты также займутся монтажом перекидных поручней для перехода со второго на первый приборно-грузовой отсек модуля "Наука" и фотосъемкой внешней поверхности российского сегмента МКС.

По плану, основные работы должны занять около шести с половиной часов. Для интеграции модуля "Наука" понадобится в общей сложности около десятка выходов в космос.