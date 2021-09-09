Новости

На Украине из-за COVID-19 умерших начали хоронить на огородах 05:45
Мошенники придумали новый способ украсть данные россиян на госуслугах 05:15
На Камчатке четыре медведя вышли в населенный пункт 04:47
Число жертв урагана "Ида" в США возросло до 82 человек 04:23
Роспотребнадзор сообщил о новом вирусе, вызывающем лихорадку 03:43
На месте взрыва газа в Ногинске обнаружено тело пятого погибшего 02:47
Байден собирается провести глобальный саммит по борьбе с COVID-19 02:23
Захарова назвала катастрофой план НАТО по размещению афганских беженцев 01:45
При пожаре в больнице Северной Македонии погибли 14 пациентов с COVID-19 01:22
В Ногинске число жертв взрыва газа выросло до четырех 00:42
Минфин США: Резервы закончатся в октябре 00:19
В Сирии семь военных погибли при подрыве бомбы 00:09
В Минсельхозе рассказали, когда в России подешевеет мясо 08.09.2021
Талибы заняли посольство Норвегии в Кабуле 08.09.2021
В Крыму открылся форум "Россия - страна возможностей" 08.09.2021
Мясников объяснил, как определить, опасна ли боль в груди 08.09.2021
Через два года в Москве достроят основной транспортный каркас 08.09.2021
Собянин: Нехватка мигрантов в столице связана с увеличением количества строек 08.09.2021
В подмосковном Ногинске объявлен траур по погибшим при взрыве дома 08.09.2021
Из-под завалов в Ногинске извлекли тело третьего погибшего 08.09.2021
В Москве построят новый вокзал на Комсомольской площади 08.09.2021
В ФАС рассказали о проверках цен на стройматериалы и продукты 08.09.2021
Собянин ответил на вопрос: "Резиновая ли Москва? 08.09.2021
Соглашение о разминировании в СНГ внесено на ратификацию в Госдуму 08.09.2021
Мэр рассказал, почему Москва перешла на электробусы 08.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Тридцать лет назад в России впервые позвонили по сотовой связи
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
09.09.2021 05:15
Рубрика: Digital

Мошенники придумали новый способ украсть данные россиян на госуслугах

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Россиян предупредили о новом виде мошенничества. Чтобы получить доступ к личным данным, злоумышленники используют следующую схему: присылают на почту письмо, в котором сообщают, что из-за технической ошибки на портале госуслуг вы больше не прикреплены к поликлинике по месту жительства. Затем мошенники предлагают пройти повторную регистрацию на поддельном сайте сервиса. Если вы последуете совету - ваши логин и пароль попадут в руки недобросовестных граждан.

Фото: iStock
Россияне стали чаще жаловаться на взлом аккаунтов на "Госуслугах"

"Злоумышленники зайдут в профиль, где хранятся многие персональные данные. А с их помощью преступники могут оформить кредит или микрозайм", - предупредил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он посоветовал внимательно проверять набор букв в адресной строке, так как злоумышленники используют сайт-двойник госуслуг.

"Если вы все же оставили свои данные на фишинговом сайте, срочно измените пароль от личного кабинета и сообщите техподдержке портала о мошенниках", - цитирует эксперта агентство "Прайм".

И еще один дельный совет: в настройках на сайте госуслуг выберите "вход с подтверждением по sms", и тогда вам на смартфон будет приходить одноразовый код.

Кстати, не так давно на портале госуслуг появился раздел о борьбе с мошенниками. Он называется "Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество" и содержит практические советы о том, как противостоять телефонным и кибермошенникам.

Digital Интернет Происшествия Преступления Криминал Компании Финансы Сбербанк Государственные интернет-услуги

Главное сегодня

Путин назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой
На месте взрыва газа в Ногинске обнаружено тело пятого погибшего
Мошенники придумали новый способ украсть данные россиян на госуслугах
В России подешевел бензин
Захарова назвала катастрофой план НАТО по размещению афганских беженцев