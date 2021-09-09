Знаменитые выпускники Московской консерватории поздравят свою Alma Mater с некруглым юбилеем, Юрий Башмет, Константин Хабенский и другие зарифмуют пушкинский "роман в стихах" с музыкой Чайковского, симфонический оркестр Московской филармонии продемонстрирует "authentically Russian sound", а лауреаты Международного конкурса органистов имени М. Таривердиева исполнят редко звучащие произведения для Короля инструментов.

Кто играет: Концертный симфонический оркестр Московской консерватории (дирижер Владимир Юровский), Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Николай Луганский, Александр Князев, Рубин Абдуллин, Никита Борисоглебский и др.

Что играет: Сочинения Й. Гайдна, А. Онеггера, С. Прокофьева, И.С. Баха, В.-А. Моцарта, И. Брамса, Дж. Верди, П. Чайковского, С. Рахманинова, Р. Щедрина, К. Бодрова.

Почему идти: На концертах в честь 155-летия Московской консерватории дань уважения Alma Mater отдадут ее прославленные выпускники. 12 сентября за пульт консерваторского оркестра встанет один из лучших дирижеров своего поколения Владимир Юровский, ныне возглавляющий Баварскую оперу и оркестр Берлинского радио. А на следующий день в легендарном Большом зале Консерватории выступит целое созвездие знаменитых солистов - Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Николай Луганский, Александр Князев и другие. "Я счастлива, что в моей жизни была и есть Московская консерватория. Для меня - это дом, где я выросла и где я теперь сама преподаю", - говорит Хибла Герзмава, и вместе с примадонной в любви к МГК признаются многие тысячи музыкантов и слушателей, для которых здание на Б. Никитской, 13/6 также стало родным домом.

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 12-13 сентября; 300 - 2 000 руб.

Фото: ЭМСИ

Кто играет: Константин Хабенский, Ольга Литвинова, солисты Большого и Мариинского театров, Симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета.

Что играет: А. Пушкин - П. Чайковский - "Евгений Онегин (музыкально - литературная композиция). Авторская версия Ю. Башмета.

Почему идти: Некогда популярный, а впоследствии полузабытый жанр музыкально-литературной композиции был возрожден у нас Юрием Башметом. С легкой руки маэстро пушкинский "роман в стихах" теперь рифмуется на одной сцене с чудесной музыкой Чайковского. Художественное чтение Константина Хабенского и Ольги Литвиновой в сочетании со столь же художественным пением солистов Большого и Мариинки рождает синергию, под воздействием которой нам остается лишь "мечтами уноситься иногда куда-то далеко..."

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 10 сентября; 3 000 - 20 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением Юрия Симонова.

Что играет: М. Глинка - Увертюра к опере "Руслан и Людмила", Увертюра к опере "Иван Сусанин", П. Чайковский - Вступление к опере "Евгений Онегин", Интродукция к опере "Пиковая дама", Н. Римский-Корсаков - Увертюра к опере "Псковитянка", Увертюра к опере "Майская ночь", Увертюра к опере "Царская невеста", "Пляска скоморохов" из оперы "Снегурочка", М. Мусоргский - "Рассвет на Москва-реке", вступление и антракт к III действию оперы "Хованщина", Полонез из оперы "Борис Годунов", С. Рахманинов - Вступление к опере "Алеко", А. Рубинштейн - Мужской танец из оперы "Демон", А. Бородин - Увертюра и "Половецкие пляски" из оперы "Князь Игорь"

Почему идти: "Authentically Russian sound", - так зарубежная пресса охарактеризовала когда-то звучание Академического симфонического оркестра Московской филармонии. Маэстро Юрий Симонов, возглавляющий АСО, подтверждает эти слова более четверти века: широкий разлив струнных, героизм медных, мягкость арфы и силища ударных; вот уж действительно "подлинно русский звук". Именно такой и требуется, чтобы симфонические фрагменты из лучших наших опер - от увертюры к "Руслану и Людмиле" до "Половецких плясок" - зазвучали в полную силу, захватили слушателя и не отпускали его все полтора часа концерта.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 12 сентября; 1 200 - 1 700 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Александр Патрушин, Тайлер Боэмер, Кэролин Крейг, Елизавета Бородаева, Айдан Хилл.

Что играет: И.С.Бах - Прелюдия и фуга ля минор, А. Гильман - Соната для органа № 1, Л. Вьерн - Larghetto и Final из Симфонии для органа №5, М. Дюрюфле - Сицилиана и Токката из Сюиты для органа, М. Дюпре - Прелюдия и фуга си мажор, М. Таривердиев - Органный концерт №1 "Кассандра", Basso ostinato из Органного концерта №2, Две хоральные прелюдии из цикла "Десять хоральных прелюдий ", "Зона" Quo vadis? из Органной симфонии "Чернобыль".

Почему идти: Музыку Таривердиева прекрасно знают даже те, кто ни разу не был в консерватории - по его работам в кино. Однако помимо саундтреков Микаэл Леонович оставил после себя много интересной академической музыки, в том числе и для органа. Неслучайно имя Таривердиева получил международный конкурс органистов в Калининграде, лауреаты которого выступят на концерте, посвященном 90-летию композитора. Самое интересное в программе - таривердиевский концерт для органа "Кассандра", фрагменты из цикла "Десять хоральных прелюдий" и из органной симфонии "Чернобыль". Величественная музыка для величественного инструмента: Баху было бы не стыдно за такого ученика.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 12 сентября; 400 - 1 000 руб.

Фото: Коллегиум Музикум

Кто играет: Александр Фисейский. В концерте принимает участие Анна Магергут.

Что играет: И. С. Бах - Фантазия соль мажор, Хоральные прелюдии из "Органной книжечки", Пассакалия до минор, Г. Ф. Гендель - Увертюра к опере "Верный пастырь", фрагменты Оратории "Мессия" (переложения для органа), Две фуги для двух органистов, А. Вивальди - Концерт ля минор, соч. 3, № 6 (переложение для органа).

Почему идти: Органные концерты - практически единственная форма классической музыки, которая не пугает начинающих меломанов. Неудивительно, что "профильные" концерты вызывают особый интерес у неофитов. Тем более, когда речь идет об исполнителях такого уровня как Заслуженный артист России, профессор Александр Фисейский. Его авторский цикл "Портреты композиторов" познакомит слушателей с корифеями мировой органной культуры, а духоподъемная атмосфера Кафедрального собора Св. Петра и Павла и мощь исторического органа Kuhn создадут правильное настроение. Другие концерты цикла "Портреты композиторов" состоятся 7 ноября, 1 января, 13 марта, 1 мая и 3 июля.

Где, когда, сколько: Кафедральный собор Св. Петра и Павла; 12 сентября; 600 - 2 500 руб.