МВД и Минтрансу поручено подготовить предложения по новой редакции ПДД

Помимо этого, тем же ведомствам и минпромторгу в придачу поручено разработать технические требования к СИМ, а также требования по их идентификации. Предложения должны быть представлены в правительство к 1 октября.
Как раз накануне рабочая группа Аналитического центра по регуляторной гильотине согласовала подготовленные минтрансом поправки в Правила дорожного движения, которые устанавливают требования к электросамокатам и другим СИМ.
Одна неприятность: в соответствии с постановлением правительства, Правила дорожного движения относятся к так называемому "белому списку" нормативных актов. В них нельзя вносить поправки. Можно только принять новую редакцию этого документа. В минтрансе это учли. И предложили исключить правила из "белого списка", чтобы провести предложенные поправки.
Как поясняли эксперты, разработать новую редакцию Правил дорожного движения быстро и легко не получится. Только на разработку и согласование предложенных минтрансом поправок ушло два года. А уж что говорить о новой редакции этого документа. Тем более что МВД разработало новый перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиле, который тоже надо в них включить. На стадии разработки этого документа появится еще масса вопросов, которые надо урегулировать. Вплоть до того, что правила должны учитывать появление на дорогах беспилотных автомобилей.
Как рассказал "РГ" источник в МВД, ведомствам поручено подготовить не новую редакцию, а предложения по ней. И предложение может быть таким: новую редакцию правил разрабатывать не имеет смысла, достаточно поправить действующую. Поправки уже разработаны и согласованы. Ведь действующие правила полностью соответствуют Венской конвенции о дорожном движении. Надо только привести в соответствие с новыми российскими нормативными актами.