МВД и Минтрансу поручено подготовить предложения по новой редакции ПДД

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил МВД и минтрансу проработать предложения о подготовке новой редакции Правил дорожного движения. Согласно поручению, эта редакция должна включать требования к использованию средств индивидуальной мобильности, то есть электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих СИМов.

Электросамокаты стали головной болью для водителей и пешеходов. Но правил для них до сих пор нет. Фото: Сергей Михеев/РГ

Помимо этого, тем же ведомствам и минпромторгу в придачу поручено разработать технические требования к СИМ, а также требования по их идентификации. Предложения должны быть представлены в правительство к 1 октября.

Как раз накануне рабочая группа Аналитического центра по регуляторной гильотине согласовала подготовленные минтрансом поправки в Правила дорожного движения, которые устанавливают требования к электросамокатам и другим СИМ.

Одна неприятность: в соответствии с постановлением правительства, Правила дорожного движения относятся к так называемому "белому списку" нормативных актов. В них нельзя вносить поправки. Можно только принять новую редакцию этого документа. В минтрансе это учли. И предложили исключить правила из "белого списка", чтобы провести предложенные поправки.

Как поясняли эксперты, разработать новую редакцию Правил дорожного движения быстро и легко не получится. Только на разработку и согласование предложенных минтрансом поправок ушло два года. А уж что говорить о новой редакции этого документа. Тем более что МВД разработало новый перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиле, который тоже надо в них включить. На стадии разработки этого документа появится еще масса вопросов, которые надо урегулировать. Вплоть до того, что правила должны учитывать появление на дорогах беспилотных автомобилей.

Новая редакция правил должна включать требования к использованию электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих СИМов

Как рассказал "РГ" источник в МВД, ведомствам поручено подготовить не новую редакцию, а предложения по ней. И предложение может быть таким: новую редакцию правил разрабатывать не имеет смысла, достаточно поправить действующую. Поправки уже разработаны и согласованы. Ведь действующие правила полностью соответствуют Венской конвенции о дорожном движении. Надо только привести в соответствие с новыми российскими нормативными актами.