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09.09.2021 11:21
Рубрика: ПДД

МВД и Минтрансу поручено разработать новую редакцию правил дорожного движения

Текст: Владимир Баршев
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу проработать предложения о подготовке новой редакции правил дорожного движения. Согласно поручению, эта редакция должна включать требования к использованию средств индивидуальной мобильности, то есть электросамокатов, гироскутеров, моноколес и прочих.
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Помимо этого этим же ведомствам и Минпромторгу поручено разработать технические требования к СИМ, а также требования по их идентификации. Предложения должны быть представлены в правительство к 1 октября.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Напомним, как раз накануне рабочая группа по безопасности дорожного движения Аналитического центра по регуляторной гильотине согласовала подготовленные Минтрансом поправки в правила дорожного движения, которые устанавливают требования к электросамокатам и прочим СИМ.

Одна неприятность: в соответствии с постановлением правительства, правила дорожного движения относятся к так называемому "белому списку" нормативных актов. В них нельзя вносить поправки. Можно только отменить действующие и принять новую редакцию этого документа. В Минтрансе это учли и предложили исключить правила из белого списка, чтобы провести предложенные поправки.

Если судить по поручению Марата Хуснулина, то исключать из "белого списка" правила дорожного движения не будут. То есть ведомствам все-таки будет необходимо разработать новую редакцию этого документа.

Как пояснили эксперты, сделать это быстро и легко не получится. Только на разработку и согласование предложенных Минтрансом поправок ушло два года. А уж что говорить о новой редакции этого документа. Тем более, что МВД разработало новый перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобилей. Он утверждается тем же постановлением правительства, что и правила дорожного движения, и хотя его проект Аналитическим центром был отклонен, в новую редакцию в доработанном виде его необходимо включить. Конечно, на стадии разработки этого документа появится еще масса вопросов, которые надо урегулировать. Вплоть до того, что правила должны учитывать появление на дорогах беспилотных автомобилей. Так что новая редакция одними электросамокатами не отделается.

Фото: Сергей Михеев
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Кроме того, по новым положениям, подзаконные акты не должны содержать терминов. Все термины должны быть прописаны в законе. А у нас даже в действующем законе о безопасности дорожного движения прописаны не все термины, прописанные в действующих правилах. Так что под новую редакцию правил еще и закон необходимо править.

Что же касается поручения Минпромторгу, то Госавтоинспекция давно предлагала этому министерству заняться сертификацией электросамокатов, чтобы у инспектора на дороге была возможность достоверно установить, что перед ним: средство СИМ, мопед или мотоцикл?

Так что ведомствам предстоит долгая и интересная работа. Но, по всей видимости, правила для электросамокатов появятся еще не скоро.