Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
09.09.2021 17:24
Рубрика: Транспорт

На 64 км трассы М-1 запустили рабочее движение по путепроводам

Текст: Евгений Гайва

По новым путепроводам региональной автомобильной дороги Кубинка-Наро-Фоминск над Минским шоссе запустили сквозной проезд, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Трасса Москва-Петербург будет готова для беспилотных перевозок к 2024 году

Теперь автомобилисты могут, минуя М-1, попасть из Кубинки к железнодорожной станции "Кубинка-1". Кроме этого, можно заезжать в Кубинку и Наро-Фоминск с Минского шоссе, по правоповоротным съездам в обоих направлениях движения, уточнили в госкомпании.

Реконструкция трассы М-1 "Беларусь" с 33 по 84 километр идет в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.