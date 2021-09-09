На 64 км трассы М-1 запустили рабочее движение по путепроводам

По новым путепроводам региональной автомобильной дороги Кубинка-Наро-Фоминск над Минским шоссе запустили сквозной проезд, сообщили в госкомпании "Автодор".

Теперь автомобилисты могут, минуя М-1, попасть из Кубинки к железнодорожной станции "Кубинка-1". Кроме этого, можно заезжать в Кубинку и Наро-Фоминск с Минского шоссе, по правоповоротным съездам в обоих направлениях движения, уточнили в госкомпании.

Реконструкция трассы М-1 "Беларусь" с 33 по 84 километр идет в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.